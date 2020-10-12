С упором на тактику. Сборная Украины потренировалась перед Испанией - ФОТО

Сегодня утром расположение сборной Украины покинул Руслан Малиновский, который из-за второго предупреждения в розыгрыше Лиги наций пропустит матч с испанцами.

После отъезда Руслана в Италию в лагере "сине-желтых" осталось 24 игрока, а в окончательную заявку на матч попадут 23 футболиста.

Сегодня все футболисты работали на поле НСК "Олимпийский", а упор тренировки был сделан на тактику.

Утром во вторник "сине-желтые" проведут заключительную на данном сборе тренировку, которая состоится на НТК им. В. Банникова.