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Национальная сборная Украины

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С упором на тактику. Сборная Украины потренировалась перед Испанией - ФОТО

Национальная сборная Украины
(1 голосов)
С упором на тактику. Сборная Украины потренировалась перед Испанией - ФОТО
Новина українською

Сегодня утром расположение сборной Украины покинул Руслан Малиновский, который из-за второго предупреждения в розыгрыше Лиги наций пропустит матч с испанцами.

После отъезда Руслана в Италию в лагере "сине-желтых" осталось 24 игрока, а в окончательную заявку на матч попадут 23 футболиста.

Сегодня все футболисты работали на поле НСК "Олимпийский", а упор тренировки был сделан на тактику.

Утром во вторник "сине-желтые" проведут заключительную на данном сборе тренировку, которая состоится на НТК им. В. Банникова.

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В статье: Украина Испания
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Источник:
УАФ

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