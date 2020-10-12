Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С упором на тактику. Сборная Украины потренировалась перед Испанией - ФОТО
Сегодня утром расположение
После отъезда Руслана в Италию в лагере "сине-желтых" осталось 24 игрока, а в окончательную заявку на матч попадут 23 футболиста.
Сегодня все футболисты работали на поле НСК "Олимпийский", а упор тренировки был сделан на тактику.
Утром во вторник "сине-желтые" проведут заключительную на данном сборе тренировку, которая состоится на НТК им. В. Банникова.
Популярное сейчас
- "Кто-то растаможивал через Закарпатье комбайны и решил отдать на футбольном поле" - Цыганык намекает на договорняки в УПЛ
- Малиновский покинул расположение сборной Украины
- Луис Энрике: Испания - это Ferrari? Тогда Украина - тоже!
- Украина - Германия: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО