Эксперт о возможной натурализации Килмена: Пока что это кот в мешке. 5 матчей в основе - еще не показатель

Известный украинский тренер Александр Севидов в прямом эфире на Youtube-канале UA-Футбол высказался о возможной натурализации английского защитника Макса Килмена.

"В сборной Украины позиция центрального или левого центрального защитника прикрыта, причем еще и с запасом.

Хотя, если он будет быстро прогрессировать, наши футбольные власти заинтересуются вопросом натурализации.

Но на данный момент позиция левого защитника, центрального левого у нас закрыта. У Шевченко сейчас сбитая сборная, и я не думаю, что он будет делать нововведения.

Ведь на сегодняшний день, пока что это кот в мешке – 5 матчей в основе, это не сказать, что много", - сказал Севидов.