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Эксперт о возможной натурализации Килмена: Пока что это кот в мешке. 5 матчей в основе - еще не показатель

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Макс Килмен взбудоражил украинскую футбольную общественность слухами о возможной натурализации

Эксперт о возможной натурализации Килмена: Пока что это кот в мешке. 5 матчей в основе - еще не показатель
Новина українською

Известный украинский тренер Александр Севидов в прямом эфире на Youtube-канале UA-Футбол высказался о возможной натурализации английского защитника Макса Килмена.

сборной Украины позиция центрального или левого центрального защитника прикрыта, причем еще и с запасом.

Хотя, если он будет быстро прогрессировать, наши футбольные власти заинтересуются вопросом натурализации.

Но на данный момент позиция левого защитника, центрального левого у нас закрыта. У Шевченко сейчас сбитая сборная, и я не думаю, что он будет делать нововведения.

Ведь на сегодняшний день, пока что это кот в мешке – 5 матчей в основе, это не сказать, что много", - сказал Севидов.

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В статье: Украина Александр Севидов Вулверхэмптон Макс Килмен
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Комментарии (3)
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госпітальєр (львів)
12.11.2020 в 18:47
ми нічого не втрачаємо,запросивши макса,а щодо заповнених вакансій,грали з францією та іспанією,скільки пропустили ? статисти є,футболістів мало
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+1
0
Просто Квашин (Харьков)
12.11.2020 в 18:28
Все своих молодых развивают,а коррупционер Павелко и его недалекий кум Шева7-1 привлекают в сборную то иуду чмораеса, то дедугана-бразильяна Марлоса,который еле ходит...
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0
-3
vgolovan (полтава)
12.11.2020 в 17:45
никого он не будоражил просто очередная хохма
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+1
-1


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