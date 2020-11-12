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Эксперт о возможной натурализации Килмена: Пока что это кот в мешке. 5 матчей в основе - еще не показатель
Макс Килмен взбудоражил украинскую футбольную общественность слухами о возможной натурализации
Известный украинский тренер Александр Севидов в прямом эфире на Youtube-канале UA-Футбол высказался о возможной натурализации английского защитника Макса Килмена.
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Хотя, если он будет быстро прогрессировать, наши футбольные власти заинтересуются вопросом натурализации.
Но на данный момент позиция левого защитника, центрального левого у нас закрыта. У Шевченко сейчас сбитая сборная, и я не думаю, что он будет делать нововведения.
Ведь на сегодняшний день, пока что это кот в мешке – 5 матчей в основе, это не сказать, что много", - сказал Севидов.
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