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Зубков и Яремчук признаны WhoScored лучшими среди сборной Украины в матче с немцами

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Их оценили выше половины игроков соперника

Зубков и Яремчук признаны WhoScored лучшими среди сборной Украины в матче с немцами
Новина українською

Футболисты сборной Украины Александр Зубков и Роман Яремчук получили оценку 7.1 от WhoScored за поединок против Германии. Они создали единственный забитый гол нашей команды: игрок "Ференцевароша" отдал результативный пас, а нападающий "Гента" реализовал момент ударом в ближний угол ворот соперников.

Игроки получили больше баллов, чем шесть немецких футболистов основного состава, в числе которых Нойер, Гнабри, Зюле и Рюдигер. Лучшим среди бундестим стал Тимо Вернер (8.2), на счету которого два забитых мяча.

Для Яремчука это был шестой гол в 19 матчах в футболке национальной команды. Зубков же сделал первое результативное действие за пять игор в составе сборной Украины

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В статье: Национальная сборная Украины Роман Яремчук Лига Наций Александр Зубков
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Источник:
WhoScored

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Комментарии (3)
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ПетроФ (Луцьк)
15.11.2020 в 16:17
забив гол + дав пас, вже як мінімум в трійці найкращих. коли ви вже перестанете рекламувати цю фігню?
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+1
0
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 15:23
Сильпо!
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0
-3
rjhxb61@ukr.net (киев)
15.11.2020 в 15:36
"Пятерочка".
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0
-2


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