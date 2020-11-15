Зубков и Яремчук признаны WhoScored лучшими среди сборной Украины в матче с немцами

Футболисты сборной Украины Александр Зубков и Роман Яремчук получили оценку 7.1 от WhoScored за поединок против Германии. Они создали единственный забитый гол нашей команды: игрок "Ференцевароша" отдал результативный пас, а нападающий "Гента" реализовал момент ударом в ближний угол ворот соперников.

Игроки получили больше баллов, чем шесть немецких футболистов основного состава, в числе которых Нойер, Гнабри, Зюле и Рюдигер. Лучшим среди бундестим стал Тимо Вернер (8.2), на счету которого два забитых мяча.

Для Яремчука это был шестой гол в 19 матчах в футболке национальной команды. Зубков же сделал первое результативное действие за пять игор в составе сборной Украины