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Вердикт по матчу Швейцария - Украина в понедельник еще не объявят
Дело продолжает тянуться
Приговор отмененного матча шестого тура Лиги Наций не спешат объявлять. 23-го ноября будет последний день для передачи в штаб-квартиру УЕФА.
Также нужно время, непосредственно, для рассмотрения дела. Заметим, что оно пройдет в ускоренном темпе. Дело в том, что сразу состоится заседание Апелляционного Комитета УЕФА, пропустив КДК.
Напомним, что решающий матч ЛН Швейцария - Украина был отменен по решению властей Люцерна из-за больных коронавирусом игроком в нашей сборной. Сообщалось, что одним из приговоров может стать "рандом": победитель решится с помощью жеребьевки.
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