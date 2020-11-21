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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Вердикт по матчу Швейцария - Украина в понедельник еще не объявят

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Дело продолжает тянуться

Вердикт по матчу Швейцария - Украина в понедельник еще не объявят
Новина українською

Приговор отмененного матча шестого тура Лиги Наций не спешат объявлять. 23-го ноября будет последний день для передачи в штаб-квартиру УЕФА.

Также нужно время, непосредственно, для рассмотрения дела. Заметим, что оно пройдет в ускоренном темпе. Дело в том, что сразу состоится заседание Апелляционного Комитета УЕФА, пропустив КДК.

Напомним, что решающий матч ЛН Швейцария - Украина был отменен по решению властей Люцерна из-за больных коронавирусом игроком в нашей сборной. Сообщалось, что одним из приговоров может стать "рандом": победитель решится с помощью жеребьевки.

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В статье: Национальная сборная Украины Лига Наций Национальная сборная Швейцарии
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (3)
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sawyer1936
21.11.2020 в 17:11
Они тянут прям как строители мой ремонт.
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balamyt (Boston)
21.11.2020 в 16:23
Надеюсь что срочное сообщение об факте двойных стандартов санит.т. врача в Швейцарии УАФ в ЕВРО комиссию уже направило...Необходимо учесть что повторные тесты у всей команды в Украине были отрицательны т.е. отказ проведения повторных тестов в Швейцарии и переноса матча на 18 Ноя. было сфальцифищировано этим врачем и швейцарским фут. союзом за что полагается тех. поражение Швейцарии..и никаких жеребьевок...Чтобы и другим было не повадно...ХИМИЧИТЬ...
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oda1979 (Запорожье)
21.11.2020 в 17:32
Ты реально такая простота рязанская , или за бабло пишешь???
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