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Матч отбора ЧМ Украина - Финляндия рассудит румынская бригада арбитров

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Один раз Иштван Ковач сборную Украины уже судил

Матч отбора ЧМ Украина - Финляндия рассудит румынская бригада арбитров

frf.ro

Новина українською

УЕФА назначил бригаду арбитров на отборочный матч ЧМ-2022 Украина – Финляндия.

Обслуживать матч будет румынская бригада арбитров во главе с 36-летним Иштваном Ковачем.

На линиях ему будут помогать Василе Маринеску и Михай Артене. Четвертый судья — Овидиу Хацеган.

Отметим, что ранее Ковач один раз пересекался со сборной Украины – в сентябре 2014 года в товарищеском матче в Киеве украинцы под руководством Михаила Фоменко со счетом 1:0 обыграли Молдову.

Напомним, что матч против Финляндии команда Андрея Шевченко проведет на "Арене Львов" 28 марта.

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В статье: Украина Финляндия
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Источник:
УАФ

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