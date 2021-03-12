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Матч отбора ЧМ Украина - Финляндия рассудит румынская бригада арбитров
Один раз Иштван Ковач сборную Украины уже судил
frf.ro
УЕФА назначил бригаду арбитров на отборочный матч
Обслуживать матч будет румынская бригада арбитров во главе с 36-летним Иштваном Ковачем.
На линиях ему будут помогать Василе Маринеску и Михай Артене. Четвертый судья — Овидиу Хацеган.
Отметим, что ранее Ковач один раз пересекался со сборной Украины – в сентябре 2014 года в товарищеском матче в Киеве украинцы под руководством Михаила Фоменко со счетом 1:0 обыграли Молдову.
Напомним, что матч против Финляндии команда Андрея Шевченко проведет на "Арене Львов" 28 марта.
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