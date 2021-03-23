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Дешам: Это будет не та Украина, которую мы обыграли 7:1
Французы готовятся на Украину со всей ответственностью
FFF
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча отборочного цикла
"У нас возникли проблемы. У нескольких сотрудников отеля, где мы обычно живем во время подготовки к матчам, были положительные тесты на COVID-19. Поэтому мы решили никуда не уезжать из базы в Клерфонтене и предматчевую тренировку провели именно здесь, а не на "Стад де Франс", чтобы уменьшить физическую нагрузку для игроков.
К матчу против Украины готовы все 26 футболистов. Я буду выбирать. Широкий выбор - хорошая новость. Кто сыграет завтра, кто-то - в воскресенье в Казахстане, а кто-то - в следующую среду с Боснией и Герцеговиной. Впрочем, я еще не решил. Мы думаем только об Украине.
Это будет не тот соперник, которого мы обыграли в товарищеском матче - 7:1. Тогда у Андрея Шевченко было очень много больных коронавирусом. У Украины хорошая команда, которая любит владеть мячом. Ей нравится играть в комбинационный футбол с подключением к атакующим действиям крайних защитников. Сине-желтые победили Испанию и доказали, что способны демонстрировать качественную игру", - сказал Дешам.
Напомним, что матч Франция - Украина состоится в среду 24 марта и начнется в 21:45.
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