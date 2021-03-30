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"Всегда хочу помогать сборной Украины побеждать". Мораес – о дебютном голе за сине-желтых

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Для него это был особый мяч

"Всегда хочу помогать сборной Украины побеждать". Мораес – о дебютном голе за сине-желтых

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Нападающий сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал дебютный гол за украинскую национальную команду в матче с Финляндией (1:1).

"Для меня очень важно было забить, поскольку я всегда хочу помочь сборной одержать победу. Конечно, для меня это был особый мяч, первый в карьере за национальную команду. Для нападающего очень важно забивать.

В матче с Финляндией мы хорошо играли, но получить необходимый результат не удалось. Поэтому в следующем поединке, с Казахстаном, конечно, надо побеждать", - сказал Мораес.

Напомним, что следующий матч команда Андрея Шевченко сыграет завтра, 31 марта на НСК "Олимпийском". Начало встречи в 21:45.

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В статье: Украина Жуниор Мораес
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
30.03.2021 в 14:12
Да уж... Сильный нападающий - за сборную Украины 10 матчей 1 гол, в чемпионате Украины 14 матчей 2 гола. (Для сравнения в ЧУ -- Кулач ("Ворскла") в 14 матчах 9 голов. ТаТоТакэ) 9 ноября 2016 года Мораес заявил: Моя главная цель - заработать вызов в национальную сборную Бразилии. Знаю, что это очень тяжело, но буду делать для этого всё на футбольном поле.
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0
-1
vadooo (Слатино)
30.03.2021 в 12:00
Молодец! Выручил.
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
30.03.2021 в 13:51
точно-точно - прошел по флангу, сделал прострел в штрафную, сделал рывок во вратарскую и забил гол. И всё сам, и никто не помог...
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0
-1


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