"Всегда хочу помогать сборной Украины побеждать". Мораес – о дебютном голе за сине-желтых

Нападающий сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал дебютный гол за украинскую национальную команду в матче с Финляндией (1:1).

"Для меня очень важно было забить, поскольку я всегда хочу помочь сборной одержать победу. Конечно, для меня это был особый мяч, первый в карьере за национальную команду. Для нападающего очень важно забивать.

В матче с Финляндией мы хорошо играли, но получить необходимый результат не удалось. Поэтому в следующем поединке, с Казахстаном, конечно, надо побеждать", - сказал Мораес.