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"Всегда хочу помогать сборной Украины побеждать". Мораес – о дебютном голе за сине-желтых
Для него это был особый мяч
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Нападающий сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал дебютный гол за украинскую национальную команду в матче с Финляндией (1:1).
"Для меня очень важно было забить, поскольку я всегда хочу помочь сборной одержать победу. Конечно, для меня это был особый мяч, первый в карьере за национальную команду. Для нападающего очень важно забивать.
В матче с Финляндией мы хорошо играли, но получить необходимый результат не удалось. Поэтому в следующем поединке, с Казахстаном, конечно, надо побеждать", - сказал Мораес.
Напомним, что следующий матч команда Андрея Шевченко сыграет завтра, 31 марта на НСК "Олимпийском". Начало встречи в 21:45.
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