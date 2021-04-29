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Шевченко: Когда случилась чернобыльская трагедия, я чувствовал себя как в кино

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Тогда будущей звезде было неполных 10 лет

Шевченко: Когда случилась чернобыльская трагедия, я чувствовал себя как в кино

uaf.ua

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился воспоминаниями о чернобыльской трагедии, когда в 1986 взорвался 4-й энергоблок станции.

"Надеюсь, что никого не шокирую и не обижу, если скажу, что тогда это казалось нормальным для меня. Мне было десять лет. Я был ребенком и веселился как мог, играл в футбол где только мог. Я занимался в академии киевского "Динамо", чувствовал, что начинаю жить мечтой.

Потом взорвался 4-й реактор, и нас всех увезли. Школы сразу закрылись. Автобусы со всего СССР собирали и увозили детей. Я оказался один на берегу Азовского моря, в 1500 км от дома.

Но до сих пор я не чувствую страха. Я чувствовал себя как в кино, прожил этот опыт как путешествие. Я был ребенком", - рассказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Источник:
Сalciomercato

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Комментарии (3)
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bambur (Николаев)
29.04.2021 в 23:00
Футбол футболом, а вот географию подтянуть не мешало бы
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0
0
kalimeras21 (Город)
29.04.2021 в 22:41
Я оказался один на берегу Азовского моря, в 1500 км от дома. как то перефразировать надо, аТо звучит жестоко)
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+1
0
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c99baf (Харьков)
29.04.2021 в 23:04
Второй Робинзон Крузо...
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0
0


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