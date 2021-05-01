Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко: Ребенком жить в СССР было не так уж и плохо
Детские воспоминания Андрея Шевченко
uaf.ua
Легенда "Милана", а нынче главный тренер
- Ребенком жить в СССР было не так уж и плохо. Для всех все было одинаково. Повсюду было много школ, возможностей для спорта. Но это была закрытая страна, из-за которой ты закрываешься сам. Вы даже не могли себе представить, что может быть другая жизнь.
- Когда вы узнали, что существует другой мир?
- В Италии, как видите, это моя судьба. Мне было 12, и мы приехали на турнир в город Агрополи. Нас проинструктировали не выказывать уверенности и дружелюбности. Вместо этого мы таяли, как снег на солнце. Нам улыбались, приветливо встречали. Помню, как подумал, что хотел бы однажды вернуться.
- Со своими друзьями из Киева?
- В моем районе у меня становилось все меньше и меньше. Все умерли. Не из-за радиации, а из-за алкоголя, наркотиков, оружия. Трещины в стенах СССР становились все заметнее. Все рушилось, мир, в котором мы родились, разваливался. Мои друзья, как и многие люди, перестали во что бы верить и заблудились.
- Как вы избежали этой участи?
- С любовью и преданностью мамы и папы. И с любовью к футболу.
Популярное сейчас
- Буяльский и три новичка. Шевченко назвал расширенный состав сборной на сбор перед Евро
- Денисов: Со следующего сезона у Шахтера будет новый главный тренер
- Известно время начала финала Кубка Украины
- Украинские легионеры вернутся в расположения сборной перед Евро-2020 последними
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО
Новости по теме
- 22:29 Украинские Шевченко: Когда случилась чернобыльская трагедия, я чувствовал себя как в кино
- 19:44 Украинские Шевченко: Спортдир Милана сказал мне: "Ты выиграешь нам Золотой мяч". Мы с отцом смеялись с его слов
- 14:52 Украинские Украинские легионеры вернутся в расположения сборной перед Евро-2020 последними