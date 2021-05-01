Шевченко: Ребенком жить в СССР было не так уж и плохо

Легенда "Милана", а нынче главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своими детскими воспоминаниями о жизни в СССР.

- Ребенком жить в СССР было не так уж и плохо. Для всех все было одинаково. Повсюду было много школ, возможностей для спорта. Но это была закрытая страна, из-за которой ты закрываешься сам. Вы даже не могли себе представить, что может быть другая жизнь.

- Когда вы узнали, что существует другой мир?

- В Италии, как видите, это моя судьба. Мне было 12, и мы приехали на турнир в город Агрополи. Нас проинструктировали не выказывать уверенности и дружелюбности. Вместо этого мы таяли, как снег на солнце. Нам улыбались, приветливо встречали. Помню, как подумал, что хотел бы однажды вернуться.

- Со своими друзьями из Киева?

- В моем районе у меня становилось все меньше и меньше. Все умерли. Не из-за радиации, а из-за алкоголя, наркотиков, оружия. Трещины в стенах СССР становились все заметнее. Все рушилось, мир, в котором мы родились, разваливался. Мои друзья, как и многие люди, перестали во что бы верить и заблудились.

- Как вы избежали этой участи?

- С любовью и преданностью мамы и папы. И с любовью к футболу.