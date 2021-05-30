Караваев: Немного тяжеловато, но постепенно набираем форму

Защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев поделился впечатлениями о тренировках сборной и ожиданиями перед игрой с Северной Ирландией.

"Сейчас идет хорошая закладка фундамента на Евро-2020. Три дня мы отдыхали, хотя, конечно, немного и занимались - легкие пробежки, плавание. Но все же это был отдых, после которого нужно втянуться в процесс, а затем переходить к интенсивным тренировкам . Вчера было одно занятие, сегодня уже два. Немного тяжеловато, но постепенно набираем форму.

Ребята работают упорно, с огоньком, но одновременно и берегут друг друга. Андрей Шевченко сказал, что, несмотря на то, что футбол - это контактный вид спорта, в котором много стыков, но пока, если видно, что можно уступить, лучше сделать так. Главное сейчас - не нанести травмы своим же партнерам. Понятно, что в игре мы уступать ни в коем случае не будем.

С сегодняшней тренировки стартовала подготовка к спаррингу с Северной Ирландией. Нам преподают некоторые тактические действия в обороне и атаке учитывая схему, которой чаще всего придерживается наш ближайший соперник. Ирландцы применяют схему 3-5-2, и мы должны быть готовы к этому.

Я помню тот матч с Северной Ирландией на Евро-2016, когда мы уступили - 0: 2. Всегда, когда ты кому-то проигрываешь, а потом встречаешься снова, есть желание вернуть долг. Но все же мы больше рассматриваем этот поединок как подготовку к чемпионату Европы. Есть совершенствовать наши схемы и наработки, а не брать реванш любой ценой.

Для спарринга это очень хороший, серьезный соперник. В Северной Ирландии есть свой стиль, британцы играют и в атакующий футбол, и от обороны. Многое будет зависеть от нашей концентрации, от того, как мы будем воспринимать ходы соперника и что сможем предложить сами", - сказал Александр Караваев.