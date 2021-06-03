Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шелаев: Полузащита сборной Украины одна из сильнейших в Европе? Я бы так категорично не заявлял
Эксперт высказался о средней линии сборной Украины перед Евро-2020
1927.kiev
Экс-полузащитник
"Mне приходилось слышать высказывания некоторых экспертов, которые утверждали, что средняя линия сборной Украины – одна из сильнейших в Европе. Я бы так категорично не заявлял. Хотя, действительно, она боеспособна, так как в ней собраны зрелые и искусные мастера, которым под силу квалифицированно выполнить тренерскую установку.
А из тех футболистов, которые были в расширенном списке, но не поедут на Евро, мне, в первую очередь, жаль Виталия Буяльского. Он выдал отличный сезон, выступая за киевское "Динамо", был на виду и заслужил участия в финальной части континентального футбольного форума. Не уверен, что Виталий попадал бы в стартовый состав, но то, что не был бы лишним – факт. К сожалению, травма перечеркнула все надежды динамовца громко заявить о себе и на международной арене.
Не беспокоит ли меня отсутствие игровой практики у Андрея Ярмоленко? Есть футболисты, которые благодаря богатейшему опыту и мастерству особо в ней не нуждаются и в ответственный момент могут доказать свой класс. Таков и Ярмоленко, думаю, что ему хватит сил демонстрировать высокий уровень в каждом матче если не все 90 минут, то 60-70 – точно.
Скажу несколько слов и о Романе Безусе, включенном в заявку буквально в последний момент. В заключительных матчах за бельгийский "Гент" Роман имел отличную прессу, порадовал результативностью и хочется пожелать ему не сбавлять темпа и в главной команде страны", - сказал Шелаев.
Напомним, что в рамках группового этапа Евро-2020 наша сборная сыграет против сборных Нидерландов (13 июня, Амстердам, 22:00), Северной Македонии (17 июня, Бухарест, 16:00) и Австрии (21 июня, Бухарест, 19:00).
Популярное сейчас
- СМИ: Переговоры Шахтера по трансферу Педриньо приостановлены
- Официально: миланский Интер получил нового тренера
- Первый приоритет и возможные соперники. Как Заря будет пробиваться в группу Лиги Европы
- Украина - Северная Ирландия. Анонс и прогноз матча на 3 июня 2021
- Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО
- Руслан Малиновский отдыхает с женой в Бергамо. ФОТО