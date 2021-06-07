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Севидов: У нас есть все шансы выйти из группы
Позитивный прогноз, в который хочется верить
Фото Павла Кубанова - УАФ
Известный украинский тренер и эксперт Александр Севидов специально для UA-Футбол оценил шансы сборной Украины на
"У нас сейчас подобралось очень хорошее поколение футболистов, ровный состав, нет большого разброса, все примерно одного поколения футболисты.
Много легионеров, то есть это такой европейский менталитет в игре нашей сборной. Фактически вся полузащита и линия атаки играет за границей, только оборона из УПЛ.
У меня есть надежда. Не знаю, насколько сильно мы выступим, но выйти из группы мы должны.
Конечно, Голландию нельзя сбрасывать со счетов. У Австрии после удачного периода сейчас некоторое затишье, так что я думаю, у нас есть все шансы выйти из группы", - сказал Севидов.
Напомним, что сборная Украины на Евро попала в группу С, где сыграет с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).
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