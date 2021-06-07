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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Севидов: У нас есть все шансы выйти из группы

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Позитивный прогноз, в который хочется верить

Севидов: У нас есть все шансы выйти из группы

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Известный украинский тренер и эксперт Александр Севидов специально для UA-Футбол оценил шансы сборной Украины на Евро-2020.

"У нас сейчас подобралось очень хорошее поколение футболистов, ровный состав, нет большого разброса, все примерно одного поколения футболисты.

Много легионеров, то есть это такой европейский менталитет в игре нашей сборной. Фактически вся полузащита и линия атаки играет за границей, только оборона из УПЛ.

У меня есть надежда. Не знаю, насколько сильно мы выступим, но выйти из группы мы должны.

Конечно, Голландию нельзя сбрасывать со счетов. У Австрии после удачного периода сейчас некоторое затишье, так что я думаю, у нас есть все шансы выйти из группы", - сказал Севидов.

Напомним, что сборная Украины на Евро попала в группу С, где сыграет с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

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В статье: Украина Александр Севидов
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Комментарии (5)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
07.06.2021 в 23:06
Ставь хату.
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vgolovan (полтава)
07.06.2021 в 22:57
шансы есть всегда и у всех вот только по разному ими пользуются
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alex 66 (Кременчуг)
07.06.2021 в 22:52
А кто это??? Ааааа- это чувак которого отстранили от футбола!. А чего оно тут делает и рот открывает.???
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Dimka26 (Чернигов)
07.06.2021 в 22:40
Севидов ставку успел поставить?
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OctoberFest (Голая Пристань)
07.06.2021 в 22:41
свежая шутка
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