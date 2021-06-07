Севидов: У нас есть все шансы выйти из группы

Известный украинский тренер и эксперт Александр Севидов специально для UA-Футбол оценил шансы сборной Украины на Евро-2020 .

"У нас сейчас подобралось очень хорошее поколение футболистов, ровный состав, нет большого разброса, все примерно одного поколения футболисты.

Много легионеров, то есть это такой европейский менталитет в игре нашей сборной. Фактически вся полузащита и линия атаки играет за границей, только оборона из УПЛ.

У меня есть надежда. Не знаю, насколько сильно мы выступим, но выйти из группы мы должны.

Конечно, Голландию нельзя сбрасывать со счетов. У Австрии после удачного периода сейчас некоторое затишье, так что я думаю, у нас есть все шансы выйти из группы", - сказал Севидов.