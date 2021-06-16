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Матвиенко: Мы будем максимально готовыми к действиям фланговых игроков Северной Македонии
Защитник уверяет, что проколов быть не должно
Фото Павла Кубанова - УАФ
В предматчевой пресс-конференции накануне игры с Северной Македонией вместе с Андреем Шевченко принял участие защитник
- В поединке с Нидерландами в украинской сборной были сложности в противодействии фланговым игрокам соперника. Сборная Северной Македонии также применяет активную фланговую игру. Что вы сможете противопоставить оппонентам в этом смысле?
- Тренерский штаб расскажет нам, как действует сборная Северной Македонии, в частности, в этих зонах. Также мы максимально разберем нашу игру в прошлом матче, было положительного, что отрицательного. Мы будем максимально готовыми к действиям фланговых игроков соперника.
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