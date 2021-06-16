Матвиенко: Мы будем максимально готовыми к действиям фланговых игроков Северной Македонии

В предматчевой пресс-конференции накануне игры с Северной Македонией вместе с Андреем Шевченко принял участие защитник сборной Украины Николай Матвиенко.

- В поединке с Нидерландами в украинской сборной были сложности в противодействии фланговым игрокам соперника. Сборная Северной Македонии также применяет активную фланговую игру. Что вы сможете противопоставить оппонентам в этом смысле?

- Тренерский штаб расскажет нам, как действует сборная Северной Македонии, в частности, в этих зонах. Также мы максимально разберем нашу игру в прошлом матче, было положительного, что отрицательного. Мы будем максимально готовыми к действиям фланговых игроков соперника.