Без сюрпризов. Известная заявка Украины на матч против Австрии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил заявку на матч "сине-желтых" на Евро-2020 против сборной Австрии.

Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Марлос, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик.

С тех футболистов, которые есть в официальной заявке сборной Украины на Евро-2020, в состав на игру с Австрией вошли Александр Зубков, Денис Попов и Роман Безус.

Напомним, что поединок Австрия - Украина состоится сегодня, 21 июня в Бухаресте. Старт матча - в 19:00.