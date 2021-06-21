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Без сюрпризов. Известная заявка Украины на матч против Австрии
Шевченко определился с игроками на 3-й матч на Евро-2020
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил заявку на матч "сине-желтых" на Евро-2020 против сборной Австрии.
Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.
Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Марлос, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко.
Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик.
С тех футболистов, которые есть в официальной заявке сборной Украины на Евро-2020, в состав на игру с Австрией вошли Александр Зубков, Денис Попов и Роман Безус.
Напомним, что поединок Австрия - Украина состоится сегодня, 21 июня в Бухаресте. Старт матча - в 19:00.
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