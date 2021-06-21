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Без сюрпризов. Известная заявка Украины на матч против Австрии

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Шевченко определился с игроками на 3-й матч на Евро-2020

Без сюрпризов. Известная заявка Украины на матч против Австрии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил заявку на матч "сине-желтых" на Евро-2020 против сборной Австрии.

Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Марлос, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик.

С тех футболистов, которые есть в официальной заявке сборной Украины на Евро-2020, в состав на игру с Австрией вошли Александр Зубков, Денис Попов и Роман Безус.

Напомним, что поединок Австрия - Украина состоится сегодня, 21 июня в Бухаресте. Старт матча - в 19:00.

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В статье: Украина Австрия
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Источник:
УАФ

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Комментарии (23)
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vgolovan (полтава)
21.06.2021 в 12:14
если занимаем 2 место проигрываем италии если остаемся на 3 с 3 очками дальше скорее всего не выходим и вот тогда шеве придется ответить на все поставленные вопросы-почему беседин а не безус или кто другой взять хотя бы цыганкова - ведь он совсем не готов а он его выпускает
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0
0
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С.Карпович. (Ланівці)
21.06.2021 в 11:53
Бєсєдін наше фсьо
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+1
-1
Litb@rski (Кёльн)
21.06.2021 в 11:48
Наверное Безус Шеве в чай надзюрив.....
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+3
-1
Acsakal (Kharkov)
21.06.2021 в 11:37
До речі, в Довбика сьогодні день народження. То може хоча би на честь такої події Шева випустить на поле його, а не Бєсєдіна?
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+3
-1
wago46
21.06.2021 в 11:30
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
avatar
Барсепиниус (землянин)
21.06.2021 в 11:06
Мыколенко и дальше будет продвигать?
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+5
-3
avatar
MES QUE UN ANUS
21.06.2021 в 11:34
Если Шеве так хочется его и дальше пихать в основу, пусть идёт в ДК. Каждую неделю и Беседина можно ставить, и Миколенка и Буяльського не пускать в заявку
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+4
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 10:58
А Безуса на Бєсєдіна не можна поміняти? Толку більше би було.
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+5
-3
Alex-696 (Немирів)
21.06.2021 в 11:31
Безус - півзахисник, Бєсєдін - нападник. Що ти весь час тулиш криве до горбатого?
Ответить
+1
-6
Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 11:56
З Бєсєдіна такий нападник, що на його позиції будь-хто зіграє краще за нього.
+1
-1
Acsakal (Kharkov)
21.06.2021 в 12:01
Безус - АТАКУВАЛЬНИЙ півзахисник, який в цьому році забив стільки ж голів за Гент, скільки нападник Бєсєдін за Динамо. А ще він віддав 5 гольових передач, переважно Яремчуку, тобто в них гарне порозуміння на полі. Тому говорити, що Безус не може виходити на підсилення атаки РАЗОМ з Яремчуком, а не замість Яремчука, як мінімум легковажно. А замість Яремчука можна випускати Довбика, а не Бєсєдіна. До речі, в усіх трьох практично однакова антропометрія та результативність, а от за системою гол+пас за свій клуб в Безуса беззаперечна перевага.
+1
0
Acsakal (Kharkov)
21.06.2021 в 11:34
Так. Але в збірній, схоже, є "священні корови".
Ответить
+3
-1
Alex-696 (Немирів)
21.06.2021 в 11:45
Не спорю. Є. Усякі зінченки та малиновські. Ось замість них можна було б і Безуса. Але аж ніяк не замість Бєсєдіна. Я його (Бєсєдіна) не виправдовую, дерево деревом, але ж із Безусом у них абсолютно різні амплуа, через те мене і бісять такі "професійні" заміни.
+1
-1
alex.belogubko (одесса)
21.06.2021 в 10:54
плохое предчувствие--нет игры
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0
-3
Acsakal (Kharkov)
21.06.2021 в 11:25
Гра є. Захисту немає.
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+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
21.06.2021 в 10:47
Безус мабуть так і не зіграє на цьому Євро...
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 11:01
Це тому, що Бєсєдін феєрить.
Ответить
+4
-3
Acsakal (Kharkov)
21.06.2021 в 10:25
Співчуваю Безусу. Хоч би якійсь коментарі стосовно його фізичної готовності дали.
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+6
0
sergio07 (Запоріжжя)
21.06.2021 в 10:27
Він не підійшов. Пофігу, що всю весну тягнув свій клуб
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+4
0
Acsakal (Kharkov)
21.06.2021 в 10:30
Під схему? Під яку саме? Бо в нас за останні матчі їх було вже декілька. Мабуть, головна проблема Безуса полягає в тому, що його ніхто нікуди не збирається продавати.
+3
-1
dmitroj88
21.06.2021 в 10:28
Сурок сказал ставить Сидорчука, Шева ответил "есть!"...
Ответить
+7
-6
Spivak63
21.06.2021 в 10:56
Такие выводы делают шестёрки по жизни, правда?) Кто такой и шо Безус? Это вариант и не более.
+2
-8
Acsakal (Kharkov)
21.06.2021 в 11:32
Роман Безус - колишній гравець Ворскли, Динамо та Дніпра, нинішній лідер Гента. Певний, що якби він досі залишався в складі Динамо, то ви не дивували би питаннями на кшталт "хто він та що він".
+4
-1


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