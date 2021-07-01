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Герой футбольного дня. Артем Довбик

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Нужны доверие и хороший тренер

Герой футбольного дня. Артем Довбик

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Говорят, что статистика – это особый вид лжи. Иногда действительно этими значениями легко манипулировать, но иногда картина предстает перед глазами четкая и правдивая. Как ни крути, а статистика Артема Довбика в матчах за сборную Украины свидетельствует, что в настоящее время он является самым эффективным ее игроком.

Сыграл три матчей, 68 минут чистого игрового времени и имеет гол + пас в активе. А еще есть момент, который в статистику не вошел – падение в штрафной площадке сборной Казахстана в конце поединка квалификации ЧМ-2022. Эксперты склоняются к мнению, что там был фол и Довбик заработал для своей команды право на пробитие пенальти. Но судья не назначил.

Артем Довбик (сборная Украины)

Это поверхностный беглый взгляд. А есть возможность посмотреть на подробную расширенную статистику Артема Довбика по показателям InStat. В трех матчах он принял участие в четырех голевых эпизодах, один из которых реализовал. Усреднено это 25 процентов реализации, что является не таким уж и плохим показателем. Руслан Малиновский, например, реализует только восемь процентов своих голевых моментов в сборной Украины, Жуниор Мораес – четырнадцать. А Артем Беседин, например, в шести матчах не принял участия ни в одной голевой ситуации.

Показатель ожидаемых голов Артема Довбика в сборной Украины (xG) – 0,45. Больше только у Александра Зубкова, Руслана Малиновского, Романа Яремчука, Жуниора Мораес, Александра Зинченко, Виктора Цыганкова, Марлоса и Николая Шапаренко. Большинство из этих игроков, в отличие от Довбика, являются футболистами основного состава.

Герой футбольного дня. Артем Довбик - изображение 2

Скриншот - InStat

Из трех ударов, нанесенных по воротам в отведенное ему время, два были точными от Артема. Провел одиннадцать единоборств, отдал две ключевые передачи на обострение, допустил четыре потери мяча. Артему Довбику нужно доверие. При правильном подходе он может вырасти в классного игрока.

Но доверие нужно уже сейчас, потому что Довбику не восемнадцать и не девятнадцать. Довбику 24. Понятно, что основную роль в его формировании будет отыгрывать клубный футбол, где матчей и возможностей значительно больше, чем в сборной. Но после триумфального для себя поединка со шведами Довбику нужно подготовиться к повышенному вниманию: теперь вокруг его фамилии будет много агентских спекуляций. Если не потеряет голову, продолжит усердно работать и главное – окажется под крылом правильного тренера, есть шанс построить добротную карьеру.

В Украине после Андрея Шевченко крайне мало высококлассных нападающих. Хотелось бы, чтобы Довбик создал конкуренцию.

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В статье: герой футбольного дня
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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.07.2021 в 12:04
Так он и был, просто договор Шевы не позволял найти время для Довбыка! Как говорится, ....да несчастье помогло!
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+1
0
2.dc (Николаев)
01.07.2021 в 11:53
Хороший материал, и читабельный и информативный. Вообще не понимаю, куда наши Шахтеры и Динамы смотрят ... или им обязательно нужен трансфер где-нибудь подальше, да покрупнее. Хотя ... по-моему и сам Довбик туда же смотрит ... )))
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+2
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.07.2021 в 12:05
Для Динамо нужно бесплатно! С Уфы можно!
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+1
0
Джин Тоник (R)
01.07.2021 в 11:53
Долбика с осени можно ставить в старте с Яремчуком.Будет нормально.Удачи Артему,ддем гол нашим врагам английцам.За Мирко Девича в 2012.
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