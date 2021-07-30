Матвиенко: Критика после поражения от Австрии? Привыкли уже. Понимали, что сами себя загнали

Защитник с борной Украины Николай Матвиенко вспомнил матч Евро-2020 против Австрии (0:1), после которого команда Шевченко подверглась нещадной критике.

- После матчей с Австрией сборную Украины очень сильно критиковали. Как справились с таким давлением?

- Привыкли уже. Сами понимали, что сами себя загнали. И когда нам дали шанс против шведов, уже знали, что должны им воспользоваться, потому что тогда бы нас точно не простили.

– А вообще вы смотришь еженедельные футбольные передачи? Обращаете внимание на слова экспертов в студиях?

- Нет, не смотрю.

- Вам лично писали фанаты? Отвечали в директе, например?

- Не отвечаю. Удаляю сразу. Даже не просматриваю.

- Четвертьфинал Евро – достижение?

- Да, но хотелось все равно лучше.

- На какой стадии хотели бы покинуть турнир, чтобы быть довольным?

- Быть довольным?(Смеется). Я всегда недоволен. Быть довольным, это тогда как итальянцы.