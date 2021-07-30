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Матвиенко: Критика после поражения от Австрии? Привыкли уже. Понимали, что сами себя загнали
Защитник рассказал о Евро-2020
Защитник с
- После матчей с Австрией сборную Украины очень сильно критиковали. Как справились с таким давлением?
- Привыкли уже. Сами понимали, что сами себя загнали. И когда нам дали шанс против шведов, уже знали, что должны им воспользоваться, потому что тогда бы нас точно не простили.
– А вообще вы смотришь еженедельные футбольные передачи? Обращаете внимание на слова экспертов в студиях?
- Нет, не смотрю.
- Вам лично писали фанаты? Отвечали в директе, например?
- Не отвечаю. Удаляю сразу. Даже не просматриваю.
- Четвертьфинал Евро – достижение?
- Да, но хотелось все равно лучше.
- На какой стадии хотели бы покинуть турнир, чтобы быть довольным?
- Быть довольным?(Смеется). Я всегда недоволен. Быть довольным, это тогда как итальянцы.
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