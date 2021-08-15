Источник: Петраков будет представлен тренером сборной Украины 17-го августа

Во вторник, 17 августа, Александр Петраков станет главным тренером национальной сборной Украины.

Коуч будет представлен на заседании Исполкома УАФ. Одним из его помощников будет Андрей Анненков, который вместе с Петраковым тренировал сборную во время триумфального для Украины молодежного ЧМ-2019.

Также известно, что консультантом сборной предлагали стать итальянскому специалисту Мауро Тассотти, но тот не согласился.

При всем этом, главный кандидат на должность тренера сборной, Сергей Ребров, продолжит тренировать арабский "Аль-Айн". Разорвать контракт ему так и не удалось.