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Источник: Петраков будет представлен тренером сборной Украины 17-го августа
Национальная команда получит нового коуча
УАФ
Во вторник, 17 августа, Александр Петраков станет главным тренером национальной сборной Украины.
Коуч будет представлен на заседании Исполкома УАФ. Одним из его помощников будет Андрей Анненков, который вместе с Петраковым тренировал сборную во время триумфального для Украины молодежного ЧМ-2019.
Также известно, что консультантом сборной предлагали стать итальянскому специалисту Мауро Тассотти, но тот не согласился.
При всем этом, главный кандидат на должность тренера сборной, Сергей Ребров, продолжит тренировать арабский "Аль-Айн". Разорвать контракт ему так и не удалось.
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