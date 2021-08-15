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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Источник: Петраков будет представлен тренером сборной Украины 17-го августа

Национальная сборная Украины
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(3 голосов)

Национальная команда получит нового коуча

Источник: Петраков будет представлен тренером сборной Украины 17-го августа

УАФ

Новина українською

Во вторник, 17 августа, Александр Петраков станет главным тренером национальной сборной Украины.

Коуч будет представлен на заседании Исполкома УАФ. Одним из его помощников будет Андрей Анненков, который вместе с Петраковым тренировал сборную во время триумфального для Украины молодежного ЧМ-2019.

Также известно, что консультантом сборной предлагали стать итальянскому специалисту Мауро Тассотти, но тот не согласился.

При всем этом, главный кандидат на должность тренера сборной, Сергей Ребров, продолжит тренировать арабский "Аль-Айн". Разорвать контракт ему так и не удалось.

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В статье: Сергей Ребров Национальная сборная Украины Александр Петраков
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Источник:
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Комментарии (23)
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walcom (Киев)
15.08.2021 в 18:02
по ходу отбор чм пролетаем
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0
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Spokoyno (Київ)
15.08.2021 в 18:02
От вона квінтесенція правління МБВ комітетом збірних! Так ми не знаємо, що з того вийде, а вже потрібно багато виправляти! Дві домашні нічиї з аутсайдерами групи, це -4 те що нам може не вистачити навіть до другого місця... Бо призначення тренера молодіжних команд до дорослих чоловіків то великий ризик. Будемо сподіватися, що Петраков зможе нівелювати цій недолік підібравши у тренерський штаб необхідних кваліфікованих спеціалістів.
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0
0
Caballero (Fale town Fale state)
15.08.2021 в 17:46
Знайшли таки цапа-відбувайла. А куди Петракову діватись - не погодишся, то виженуть урки зі штату УАФ за пару років до пенсії (не знаю, правда, чи це так). А Мауро Тассотті не дурень - сам нагадив з Шевою, а відповідає хай інший.
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+2
0
мы за динамо (киев)
15.08.2021 в 17:55
перші відповіді ми отримаємо вже скоро, після оголошення складу збірної, ну і звісно казахи(чи барани, не суть, кому шо до вподоби)
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0
0
мы за динамо (киев)
15.08.2021 в 17:42
от тепер і катар стає реальним. нам необхідно там бути. покладаюсь на хист петракова.
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0
-3
Caballero (Fale town Fale state)
15.08.2021 в 17:47
Не смішіть казахских баранів і фінських свиней.
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0
-1
Камонплей
15.08.2021 в 17:42
Хороша людина і непоганий тренер для певних задач. Але дуже-дуже старомодний і судячи з минулого клубного досвіду негнучкий. Конспекти Лобановського на жаль давно стали мемом і лайкою, але Петраков це насправді ходячий конспект Лобана. Він звичайно незрівнянно кращий спеціаліст ніж Фоменко та Блохін, але футбол зазвичай ставить приблизно такий. Виглядає як спроба павєлки короткочасно використати людину для відводу хейту вболівальників за, як очікується, провальний відбір на чс, підсилена небажанням ділитися грошима з іноземним спеціалістом та/або арабами за контракт Реброва. Всі зарплати вже поділені. Петракова давно треба було повернути до практики з молодіжкою замість ротаня, і тоді було б зрозуміло чи готовий він до головної збірної, а зараз це типове авантюрне шулєрство остапа кумовича павєлкі.
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+3
0
Caballero (Fale town Fale state)
15.08.2021 в 17:49
За логікою так, але після "піршества" кумів розгребти лайно зможе лише технічний спец. Згадайте про прихід Фоменка, коли ми всі його обсміювали.
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0
0
Dimitrius IX (Экс-Харьков)
15.08.2021 в 17:41
В той ситуации что сейчас сложилась с результатами сборной и всем тем бардаком что происходит вокруг неё, то это вполне норм вариант. Если будет добывать результат и выведет нас на ЧМ, то почему бы и нет? Единственное что, он будет фигура явно временная для руководства. И его могут попереть в любой момент когда Ребров освободится. Не зависимо от его результатов. Вообщем, опять может цирк начаться...
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+1
-1
storm_ua (Николаев)
15.08.2021 в 17:37
О чм в катаре можно забыть, на че 2020 по игре мы были наихудшей командой, тут надо работать на перспективу, с подводкой молодежи в основной состав, и никто этого не сделает лучше чем Петраков.
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+1
-2
Caballero (Fale town Fale state)
15.08.2021 в 17:50
За К22 "дякуємо" Пазіку.
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0
0
krakow (Херсон)
15.08.2021 в 17:35
"Назначение", на от..бись.Волки сыты,овцам кранты...Если согласится,потеряет репутацию.А,она у него,пока не запятнана.
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+1
0
Limpus (Александрия)
15.08.2021 в 17:33
воо счас паналетают эксперты местные типа "Петраков - физрук" и т.д.
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0
-1
cucumber (Киев)
15.08.2021 в 17:27
Який футбол буде прививати Пєтраков збірної? Той, що був у юнаків, тобто захисний? Гадаю, що він погарячкував, до виїзної гри з казахами залишилось два тижні. Схоже, що це є новий "екскремент" Павелки - підставити людину. Наскільки відомо, Пєтраков до виходу на ЧМ працював з молодіжкою три роки, а зараз до Катару один рік, і що він зможе? вася огурцов.
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+1
-1
Пришта Литин (Київ)
15.08.2021 в 17:24
пАвелковая шобла ничем не рискует. Попадет сборная на ЧМ-22 ,хорошо, нет, то скажут "не успел войти в курс..."
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0
0
мы за динамо (киев)
15.08.2021 в 17:29
павелкова шобла тепер вся прозора і засвічена після дурної епопеї із звільненням і призначенням, як гівно на цідилкі. нікого вже не буде турбувати шо вони скажуть.
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0
0
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Romerik (YNWA)
15.08.2021 в 17:22
Ну таке... Наскільки я бачив він грав в прагматику і другим номером. Якщо в нього вийде щось в збірній, я буду здивований.. Ну але удачі в будь-якому випадку. Головне що не "супер тандем", чи Русік
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0
0
York (Донецк)
15.08.2021 в 17:48
Ты реально рассматривает игру сборной, первым номером?!
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0
0
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armik (Киев)
15.08.2021 в 17:18
В порочащих связях с суркисами не замечен.Условия контракта в студию.
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0
-2
Caballero (Fale town Fale state)
15.08.2021 в 17:51
В межах 20 штук баксів. Більше урки йому не дадуть. Виправить за півроку фінансовий стан - заробить дітям чи внукам на навчання в Польщі.
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
15.08.2021 в 17:18
ну хоть не стендап-дуэт Льосика и Беляша
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+3
-1
Caballero (Fale town Fale state)
15.08.2021 в 17:52
Думаєте, особливо, Бєляш так просто не буде втручатись в процес? )))
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0
-1
мы за динамо (киев)
15.08.2021 в 17:09
от і добре. щурі загнані в глухий кут. я задоволений.
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0
-5


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