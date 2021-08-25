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Зеленский наградил Шевченко орденом Ярослава Мудрого

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Награда была вручена во время торжеств по случаю 30-й годовщины Дня Независимости

Зеленский наградил Шевченко орденом Ярослава Мудрого

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю 30-й годовщины Дня Независимости наградил экс-наставника сборной Украины Андрея Шевченко орденом Ярослава Мудрого 5-й степени.

Орден вручается за государственное строительство, укрепление международного авторитета Украины, развитие экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за выдающиеся благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность.

Под руководством Андрея Шевченко сборная Украины впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионатов Европы по футболу.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
25.08.2021 в 17:03
Ну да....так как Шева мудровал на выход с третьего места на Евро, то только орден Я.Мудрого.
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