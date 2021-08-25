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Зеленский наградил Шевченко орденом Ярослава Мудрого
Награда была вручена во время торжеств по случаю 30-й годовщины Дня Независимости
Президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю 30-й годовщины Дня Независимости наградил экс-наставника
Орден вручается за государственное строительство, укрепление международного авторитета Украины, развитие экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за выдающиеся благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность.
Под руководством Андрея Шевченко сборная Украины впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионатов Европы по футболу.
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