Зеленский наградил Шевченко орденом Ярослава Мудрого

Президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю 30-й годовщины Дня Независимости наградил экс-наставника сборной Украины Андрея Шевченко орденом Ярослава Мудрого 5-й степени.

Орден вручается за государственное строительство, укрепление международного авторитета Украины, развитие экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за выдающиеся благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность.

Под руководством Андрея Шевченко сборная Украины впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионатов Европы по футболу.