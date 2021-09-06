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Греция упускает победу с Косово. Румыния спокойно побеждает Лихтенштейн

Национальная сборная Украины
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Результаты матчей группы B и J

Греция упускает победу с Косово. Румыния спокойно побеждает Лихтенштейн

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В матче 5-го тура группы B отбора на ЧМ-2022 сборная Греции в гостях упустила победу над Косово, пропустив на 90+2 минуте. После этого тура Косово занимает 3-е место, а Греция - 4-ю позицию.

В паралельном поединке группы J Румыния дома уверенно обыграла Лихтенштейн со счетом 2:0 - результат румыны сделали в первые 18 минут, голами отметились Тошка и Маня. На данный момент Румыния занимает 3-е место, а Лихтенштейн замыкает группу с нулем в графе очков.

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В статье: Греция Лихтенштейн Румыния Косово
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