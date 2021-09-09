Гецко: В компенсированное время сборная Украины не держит удар, паникует, теряет концентрацию и пропускает

Экс-игрок сборной Украины Иван Гецко прокомментировал ничейный результат (1:1) подопечных Петракова во встрече против сборной Чехии.

"Счет не по игре. Чехи заслуживали большего. Хотя все вроде бы складывалось удачно для нашей сборной. В дебюте рефери просто пожалел и не удалил Александра Зинченко за грубую игру, хозяева не использовали несколько голевых моментов. А стоило гостям впервые появиться у ворот чехов, как они сразу же забили.

Доминировали хозяева и во втором тайме, однако продолжали промахиваться с выгодных позиций. Наши слишком откровенно играли на удержание счета и в итоге, поплатились. Целая цепочка досадных ошибок украинцев во время последней атаки чехов, позволила Матею Выдре оказаться без опеки и нанести разящий удар: Денис Бойко был бессилен выручить.

Создается впечатление, что для наших игроков компенсированное время становится проблемой, они не держат удар, паникуют, теряют концентрацию и пропускают. Это не может не беспокоить, ведь впереди решающие поединки отбора в финальную часть чемпионата мира.

Статут товарищеского матча позволил исполняющему обязанности главного тренера Александру Петракову просмотреть в деле ближайший резерв. Были и дебютанты, нельзя сказать, что они провалили игру, однако ничем особо не запомнились. Пока что им не под силу вытеснить из основы тех игроков, которые уже имеют постоянную "прописку" в сборной", - сказал Гецко.