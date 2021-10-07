  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Олег Федорчук: Мы не такая футбольная страна, чтобы разбрасываться футболистами уровня Малиновского
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олег Федорчук: Мы не такая футбольная страна, чтобы разбрасываться футболистами уровня Малиновского

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Продолжаем обсуждать самую горячую тему украинского футбола

Олег Федорчук: Мы не такая футбольная страна, чтобы разбрасываться футболистами уровня Малиновского

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Известный украинский тренер Олег Федорчук высказался о невызове Руслана Малиновского в национальную команду на ближайшие матчи.

"Здесь, наверное, сыграли роль две причины. Первая — Петраков не видит Малиновского в своей тактической схеме. В принципе, это нормальная ситуация. Вторая — это можно было сначала обсудить с игроком, а не с другими футболистами, и решить ситуацию в приемлемой форме. По содержанию вопросов быть не может. Каждый тренер имеет право на собственное видение.

Мы не такая футбольная страна, чтобы разбрасываться футболистами уровня Малиновского. Даже если он не подходит по схеме. Перед глазами пример Буяльского, который также не подходил в схему Шевченко, однако затем он его вызвал в сборную.

В Украине мало высококвалифицированных футболистов, поэтому любой игрок, который играет в топ-чемпионате, должен быть в сборной при любой схеме.

В моей тренерской карьере были ситуации, когда игрок мне не подходил. Сначала нужно убедить игрока в своей правоте, а если тебе не удалось этого сделать, потом уже переходить к следующему этапу. Но не наоборот. Мое мнение — каждого футболиста надо уважать", - сказал Федорчук.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Олег Федорчук Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Александр Петраков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fanday

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...