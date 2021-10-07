Олег Федорчук: Мы не такая футбольная страна, чтобы разбрасываться футболистами уровня Малиновского

Известный украинский тренер Олег Федорчук высказался о невызове Руслана Малиновского в национальную команду на ближайшие матчи.

"Здесь, наверное, сыграли роль две причины. Первая — Петраков не видит Малиновского в своей тактической схеме. В принципе, это нормальная ситуация. Вторая — это можно было сначала обсудить с игроком, а не с другими футболистами, и решить ситуацию в приемлемой форме. По содержанию вопросов быть не может. Каждый тренер имеет право на собственное видение.

Мы не такая футбольная страна, чтобы разбрасываться футболистами уровня Малиновского. Даже если он не подходит по схеме. Перед глазами пример Буяльского, который также не подходил в схему Шевченко, однако затем он его вызвал в сборную.

В Украине мало высококвалифицированных футболистов, поэтому любой игрок, который играет в топ-чемпионате, должен быть в сборной при любой схеме.

В моей тренерской карьере были ситуации, когда игрок мне не подходил. Сначала нужно убедить игрока в своей правоте, а если тебе не удалось этого сделать, потом уже переходить к следующему этапу. Но не наоборот. Мое мнение — каждого футболиста надо уважать", - сказал Федорчук.