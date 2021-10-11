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Харатин: Понимаем, насколько важны матчи за сборную Украины
Хавбек национальной команды - о предстоящем матче в отборе ЧМ-22
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Полузащитник сборной Украины Игорь Харатин высказался о предстоящем матче против Боснии и Герцеговины в отборе ЧМ-2022.
- Какие у вас ощущения накануне матча?
- Мне очень приятно находиться во Львове. У меня была встреча с семьей, с нетерпением ждем завтрашнего поединка и ожидаем замечательной атмосферы.
- Какие пожелания вам выразили в вашем клубе накануне отъезда в сборную?
- Тренер пожелал удачи, а также получить побольше игрового опыта. Матчи за сборную - это другой уровень, мы понимаем, насколько это важные поединки, поэтому готовимся на все сто процентов.
- Что вы чувствуете по поводу такого большого интереса к пребыванию сборной во Львове?
- Приятно, что столько людей приходит на пресс-конференцию, повторюсь, это очень важная игра, мы готовимся", - сказал Харатин.
Напомним, матч Украина - Босния и Герцеговина пройдет 12 октября во Львове на стадионе "Арена-Львов". Начало - в 21:45.
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