Харатин: Понимаем, насколько важны матчи за сборную Украины

Полузащитник сборной Украины Игорь Харатин высказался о предстоящем матче против Боснии и Герцеговины в отборе ЧМ-2022.

- Какие у вас ощущения накануне матча?

- Мне очень приятно находиться во Львове. У меня была встреча с семьей, с нетерпением ждем завтрашнего поединка и ожидаем замечательной атмосферы.

- Какие пожелания вам выразили в вашем клубе накануне отъезда в сборную?

- Тренер пожелал удачи, а также получить побольше игрового опыта. Матчи за сборную - это другой уровень, мы понимаем, насколько это важные поединки, поэтому готовимся на все сто процентов.

- Что вы чувствуете по поводу такого большого интереса к пребыванию сборной во Львове?

- Приятно, что столько людей приходит на пресс-конференцию, повторюсь, это очень важная игра, мы готовимся", - сказал Харатин.

Напомним, матч Украина - Босния и Герцеговина пройдет 12 октября во Львове на стадионе "Арена-Львов". Начало - в 21:45.