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Национальная сборная Украины

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Харатин: Понимаем, насколько важны матчи за сборную Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хавбек национальной команды - о предстоящем матче в отборе ЧМ-22

Харатин: Понимаем, насколько важны матчи за сборную Украины

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

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Полузащитник сборной Украины Игорь Харатин высказался о предстоящем матче против Боснии и Герцеговины в отборе ЧМ-2022.

- Какие у вас ощущения накануне матча?

- Мне очень приятно находиться во Львове. У меня была встреча с семьей, с нетерпением ждем завтрашнего поединка и ожидаем замечательной атмосферы.

- Какие пожелания вам выразили в вашем клубе накануне отъезда в сборную?

- Тренер пожелал удачи, а также получить побольше игрового опыта. Матчи за сборную - это другой уровень, мы понимаем, насколько это важные поединки, поэтому готовимся на все сто процентов.

- Что вы чувствуете по поводу такого большого интереса к пребыванию сборной во Львове?

- Приятно, что столько людей приходит на пресс-конференцию, повторюсь, это очень важная игра, мы готовимся", - сказал Харатин.

Напомним, матч Украина - Босния и Герцеговина пройдет 12 октября во Львове на стадионе "Арена-Львов". Начало - в 21:45.

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В статье: Украина Игорь Харатин
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
11.10.2021 в 13:24
Как у сборной матч, так он то контракт подписывает, то с родственниками встречается... Тренеруется он. Давай лучше лавку полируй!
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