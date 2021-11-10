Бущан: Мне очень нравится в Одессе. Также чувствую огромную ответственность

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поделился ожиданиями от товарищеского матча с Болгарией, который состоится в четверг, 11 ноября.

— Опишите, пожалуйста, свои впечатления от возвращения в ваш родной город — Одессу.

– Ощущения самые лучшие, здесь мне очень нравится. Также чувствую огромную ответственность, она дает нам дополнительные силы.

— Что вы можете сказать по поводу новости о назначении Андрея Шевченко главным тренером итальянского клуба "Дженоа"?

– Мы все желаем Андрею Николаевичу успехов в новой команде.