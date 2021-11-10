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Бущан: Мне очень нравится в Одессе. Также чувствую огромную ответственность
Сборная Украины в Одессе сыграет против Болгарии
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер
— Опишите, пожалуйста, свои впечатления от возвращения в ваш родной город — Одессу.
– Ощущения самые лучшие, здесь мне очень нравится. Также чувствую огромную ответственность, она дает нам дополнительные силы.
— Что вы можете сказать по поводу новости о назначении Андрея Шевченко главным тренером итальянского клуба "Дженоа"?
– Мы все желаем Андрею Николаевичу успехов в новой команде.
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