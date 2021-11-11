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Белик: Возвращение Малиновского в сборную? Думаю, что вмешался Павелко
Руслан вышел в старте на Болгарию
Фото Павла Кубанова - УАФ
Экс-форвард
"Я думаю, что это хорошее решение. Это были, скорее всего, взаимные шаги навстречу друг к другу. Скорее всего, в ситуацию вмешался президент УАФ Андрей Павелко. Сегодня Малиновский в основном составе. Мы не знаем, будет ли он в основе на решающий матч с Боснией, но для тренера это дополнительная важная опция.
Сам игрок тоже должен понимать, что когда он находится в сборной, то он может быть полезен в любой момент. Возвращение Малиновского - это очень хорошо для микроклимата в коллективе перед развязкой в квалификации на чемпионат мира", — сказал Белик.
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