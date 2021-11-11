Белик: Возвращение Малиновского в сборную? Думаю, что вмешался Павелко

Экс-форвард сборной Украины Алексей Белик высказал свое мнение по поводу возвращения Руслана Малиновского на ноябрьские матчи команды.

"Я думаю, что это хорошее решение. Это были, скорее всего, взаимные шаги навстречу друг к другу. Скорее всего, в ситуацию вмешался президент УАФ Андрей Павелко. Сегодня Малиновский в основном составе. Мы не знаем, будет ли он в основе на решающий матч с Боснией, но для тренера это дополнительная важная опция.

Сам игрок тоже должен понимать, что когда он находится в сборной, то он может быть полезен в любой момент. Возвращение Малиновского - это очень хорошо для микроклимата в коллективе перед развязкой в квалификации на чемпионат мира", — сказал Белик.