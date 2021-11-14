Беланов: Рад, что вернулись в сборную Украины Малиновский и Зинченко

Обладатель "Золотого мяча" 1986-го года, бывший нападающий "Динамо", Игорь Беланов поделился мнением о предстоящем матче сборной Украины против Боснии и Герцеговины:

“Команда очень хорошая, я ее посмотрел в деле. В игре с ней будет очень тяжело. Но я очень рад, что вернулись в национальную команду Малиновский и Зинченко. Думаю, что это будет хорошая помощь, ведь на контратаках мы умеем играть.

Мы понимаем, какое будет давление в Боснии. Очень надеюсь на Ярмоленко, Яремчука и обладающего хорошим ударом того же Малиновского. Вообще хотелось бы, чтобы у ребят был дух победителей. И чтобы не было переоценки, а была самооценка своих действий в футболе. Наши футболисты должны понимать для кого все эти матчи - для болельщиков”, - сказал Беланов.