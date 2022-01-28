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Если проиграет Шотландии. Сборная Украины определилась с соперником на спарринг

Национальная сборная Украины
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Если проиграет Шотландии. Сборная Украины определилась с соперником на спарринг

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

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Сборная Украины 24 марта проведет матч плей-офф ЧМ-2022 против команды Шотландии.

В случае победы в Глазго 29 марта в финале "сине-желтые" сыграют в гостях с победителем пары Уэльс — Австрия, в противном случае - проведут спарринг с неудачником этого поединка, который состоится в Кардиффе.

Напомним, что летом сборная Украины стартует в Лиге наций 2022/2023. 4 и 7 июня национальная команда сыграет соответственно в Ирландии и Шотландии, 11 и 14 июня будут принимать Армению и Ирландию. Еще две встречи запланированы в сентябре: 23-го — в Армении и 26-го — дома с Шотландией. Выездной матч с армянами начнется в 19:00 по киевскому времени, остальные официальные поединки — в 21:45.

Чемпионат мира 2022 будет проходить в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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