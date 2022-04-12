Павелко заявил о поиске соперников для спаррингов сборной Украины

У сборной Украины будет время для подготовки к июньским матчам. В Ужгороде состоялось заседание Координационного штаба УАФ. Руководители Ассоциации уже готовят сбор национальной команды накануне решающих матчей за право сыграть на ЧМ-2022.

В рамках подготовки команда Петракова может провести несколько контрольных выставочных матчей. Свою поддержку в организации подготовки должно предоставить УЕФА и ряд национальных ассоциаций. Напомним, что кроме матчей плей-офф Украина в июне еще должна сыграть в Лиге наций с Ирландией, Шотландией и Арменией.

Читайте также Сборная Украины может провести товарищеский матч с чемпионом Европы