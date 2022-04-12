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Павелко заявил о поиске соперников для спаррингов сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Украинцам нужна качественная подготовка к матчу с шотландцами

Павелко заявил о поиске соперников для спаррингов сборной Украины

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

У сборной Украины будет время для подготовки к июньским матчам. В Ужгороде состоялось заседание Координационного штаба УАФ. Руководители Ассоциации уже готовят сбор национальной команды накануне решающих матчей за право сыграть на ЧМ-2022.

В рамках подготовки команда Петракова может провести несколько контрольных выставочных матчей. Свою поддержку в организации подготовки должно предоставить УЕФА и ряд национальных ассоциаций. Напомним, что кроме матчей плей-офф Украина в июне еще должна сыграть в Лиге наций с Ирландией, Шотландией и Арменией.

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"Мы услышали от наших воинов, от наших болельщиков - и в Харькове, и в Николаеве, и в Запорожье про то, что нужно играть, нужно нашей команде готовиться к этому поединку (с Шотландией).

Отрабатывается несколько планов. Они сейчас согласовываются с УЕФА, с будущими соперниками в товарищеских матчах. В конце апреля планируется старт таких возможностей.

Сейчас тяжело думать про футбол, но мы обязательно для наших защитников должны дать бой нашим соперникам", - сказал президент УАФ Андрей Павелко в интервью Футбол NEWS.

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В статье: Украина Андрей Павелко УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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