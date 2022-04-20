Бущан: Сделаем все, чтобы на лицах миллионов украинцев увидеть улыбку

Вратарь сборной Украины и киевского "Динамо" Георгий Бущан поделился ожиданиями от матчей национальной команды.

"Сейчас очень тяжело улыбаться. Но мы с ребятами сделаем все, чтобы на лицах миллионов украинцев увидеть улыбку. Уже 3 мая приступаем к подготовке национальной сборной. Слава Украине!

PS. Отдельное спасибо руководству "Динамо". Благодаря условиям, создаваемым клубом, у меня есть возможность помогать сборной на поле и ВСУ на передовой", – написал Бущан в своем Instagram.