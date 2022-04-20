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Бущан: Сделаем все, чтобы на лицах миллионов украинцев увидеть улыбку

Национальная сборная Украины
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Голкипер - об участии сборной в плей-офф отборе ЧМ

Бущан: Сделаем все, чтобы на лицах миллионов украинцев увидеть улыбку

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь сборной Украины и киевского "Динамо" Георгий Бущан поделился ожиданиями от матчей национальной команды.

"Сейчас очень тяжело улыбаться. Но мы с ребятами сделаем все, чтобы на лицах миллионов украинцев увидеть улыбку. Уже 3 мая приступаем к подготовке национальной сборной. Слава Украине!

PS. Отдельное спасибо руководству "Динамо". Благодаря условиям, создаваемым клубом, у меня есть возможность помогать сборной на поле и ВСУ на передовой", – написал Бущан в своем Instagram.

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В статье: Украина Георгий Бущан Динамо (Киев)
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