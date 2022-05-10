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Сборная Украины представила новую форму для товарищеских матчей
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Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Национальная сборная Украины представила игровую форму для товарищеских матчей в рамках подготовки к плей-офф отбору на чемпионат мира-2022.
В этой экипировке подопечные Александра Петракова впервые сыграют уже завтра, 11 мая. Сине-желтые проведут спарринг с "Боруссией" Менхенгладбах.
На передней стороне футболки изображены границы Украины, иллюстрированные флагами стран, активно поддерживающих нас во время российской агрессии. Внутри размещена надпись - "Объединяемся для Украины". Выше находится символ с надписью U24 - это благотворительная организация Gov run, куда пойдут средства, собранные во время поединков.
Новый номер футболистов состоит из украинских городов, которые стали жертвами вторжения россии и военных преступлений.
"Национальная сборная будет выступать в этой уникальной форме только в матчах в рамках подготовки к плей-офф ЧМ-2022. После этого часть футболок по одной будет передана каждому из упомянутых на форме населенных пунктов для местных музеев.
Другая часть лимитированной партии футболок будет выставлена на аукцион, а собранные средства передадим платформе United24 на восстановление нашей Украины. Слава Героям! Слава Украине", - написал Президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook.
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