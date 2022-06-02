Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Там играет сумасшедший Зинченко, он оскорбил путина - на россии объяснили, почему не показывали матч Украина - Шотландия
Что с болезных взять
Фото: twitter.com/ManCity
Ведущий российского Матч ТВ Антон Анисимов объяснил, почему телеканал не транслировал матч отбора к
Журналист отметил, что игру, участие в которой принимает футболист, оскорбивший президента России Владимира Путина, не нужно показывать.
"В сборной Украины играет сумасшедший [Александр] Зинченко. Он выложил грубейшие оскорбления в адрес Путина, а потом удалил.
(Отметим, что комментарий Зинченко, в котором он пожелал Путину "сдохнуть" мучительной смертью, удалил Инстаграм за нарушение правил сообщества - прим. UA-Футбол).
Это показывает, что он трус. Вы хотите, чтобы я смотрел этот матч? Потому и не показывали матч сборной Украины вчера! Не надо их показывать!" — сказал Анисимов в прямом эфире.
Матч отбора Шотландия — Украина состоялся в Глазго 1 июня. Подопечные Александра Петракова
Популярное сейчас
- Ракицкий передал дроны на нужды украинской армии
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру
- "Сборная Украины сыграла бесподобно, это был исключительный футбол". Обзор британских СМИ после матча с Шотландией
- Шотландия - Украина 1:3. В шаге от Мундиаля
- Красотка дня. Эффектная девушка юной звезды киевского Динамо. ФОТО
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
Новости по теме
- 20:39 Украинские Стали известны новые соперники сборной Украины перед играми против Шотландии
- 19:57 Украинские "Через месяц-два начнем подготовку к сезону". Коммерческий директор Шахтера - о будущем клуба
- 22:50 Украинские Либо путин не понимает ситуацию в Украине, либо сознательно ее игнорирует – британский профессор