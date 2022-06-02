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Там играет сумасшедший Зинченко, он оскорбил путина - на россии объяснили, почему не показывали матч Украина - Шотландия

Национальная сборная Украины
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Что с болезных взять

Там играет сумасшедший Зинченко, он оскорбил путина - на россии объяснили, почему не показывали матч Украина - Шотландия

Фото: twitter.com/ManCity

Новина українською

Ведущий российского Матч ТВ Антон Анисимов объяснил, почему телеканал не транслировал матч отбора к чемпионату мира 2022 года Шотландия — Украина.

Журналист отметил, что игру, участие в которой принимает футболист, оскорбивший президента России Владимира Путина, не нужно показывать.

"В сборной Украины играет сумасшедший [Александр] Зинченко. Он выложил грубейшие оскорбления в адрес Путина, а потом удалил.

(Отметим, что комментарий Зинченко, в котором он пожелал Путину "сдохнуть" мучительной смертью, удалил Инстаграм за нарушение правил сообщества - прим. UA-Футбол).

Это показывает, что он трус. Вы хотите, чтобы я смотрел этот матч? Потому и не показывали матч сборной Украины вчера! Не надо их показывать!" — сказал Анисимов в прямом эфире.

Матч отбора Шотландия — Украина состоялся в Глазго 1 июня. Подопечные Александра Петракова одолели шотландцев со счётом 3:1. Благодаря этой победе сборная Украины вышла в финал квалификации, где сыграет с командой Уэльса. Встреча пройдёт в Кардиффе 5 июня.

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В статье: Украина Шотландия война с Россией
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