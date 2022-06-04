Забарный – о матче против Шотландии: Было очень тяжело выходить на поле, скажу честно

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал сыгранный матч против Шотландии и следующий с Уэльсом:

“Было очень тяжело выходить на поле, скажу честно. Выходили для нашей страны, для наших ребят, хотели подарить только победу.

У нас достаточно времени, чтобы восстановиться. 4 дня между матчами, это очень хорошо. Думаю, все смогут отдохнуть, выйдут на 100% готовы.

Прежде всего, я думаю только о победе в матче. Не смотрю вперед, не знаю, что будет дальше. Хочу, чтобы в моей стране кончилась война. Большинство мнений об этом”, - сказал Забарный.