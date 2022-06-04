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Забарный – о матче против Шотландии: Было очень тяжело выходить на поле, скажу честно
Хотели подарить только победу
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал сыгранный матч против Шотландии и следующий с Уэльсом:
“Было очень тяжело выходить на поле, скажу честно. Выходили для нашей страны, для наших ребят, хотели подарить только победу.
У нас достаточно времени, чтобы восстановиться. 4 дня между матчами, это очень хорошо. Думаю, все смогут отдохнуть, выйдут на 100% готовы.
Прежде всего, я думаю только о победе в матче. Не смотрю вперед, не знаю, что будет дальше. Хочу, чтобы в моей стране кончилась война. Большинство мнений об этом”, - сказал Забарный.
Напомним, что Илья провел 90 минут во встрече против Шотландии в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022. В решающем матчи за путевку на Мундиаль "сине-желтые" встретятся с Уэльсом 5 июня в 19:00 по киевскому времени.
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