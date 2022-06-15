Остров невезения. Акценты зрителя на игре Украины с Ирландией

Я говорю о везении не для футболистов – для зрителей. Наблюдая эту беспримерную серию, завершившуюся вчера в Лодзи, мы смогли ощутить весь спектр впечатлений от игры и результата своей команды. С Шотландией и, думаю, все-таки с Арменией у нас было и то, и другое. С Уэльсом – игра без результата, с Ирландией в Дублине – результат без игры. И, наконец, вчера – ни игры, ни результата. Печально, что на финише, но логично.

Обе худшие игры мы провели с ирландцами – обитателями острова в Атлантическом океане. Поэтому для болельщиков Украины я бы назвал его Островом невезения. Пусть даже он покрыт зеленью не абсолютно весь, а вчера и вовсе был «перекрашен» в красное. Так уж совпало, что нам пришлось играть с ними оба раза в не самый удачный момент. Сначала вынуждены были практически полностью поменять состав, а затем – доигрывали, как сумели.

Еще раз, справедливости для: пожалуй, ни одной национальной сборной в истории футбола не выпадало столь сомнительное удовольствие – играть пять матчей подряд в течение двух недель. Подчеркну: все пять были не просто официальными – каждый из них имел турнирное значение. Расслабляться было попросту некогда. Эдакий блиц-марафон на конвейере.

Наши проблемы – отсутствие практики у большинства игроков в течение полугодия, прежде всего – никуда при этом не делись. К тому же, Петраков после Уэльса регулярно упоминал о том, что практически все по очереди переболели. Может быть, и впрямь эпидемия какая-то? Кто сказал «пандемия»?

Добавлю к этому усталость – даже не столько физическую, сколько эмоциональную, да еще на негативном психологическом фоне несправедливого поражения в главном матче. Вы пробовали пять раз кряду настраиваться на игру серьезнейшим образом, когда тут только успевай восстанавливаться? Вчера наш караул устал – это было видно невооруженным глазом. И любые сравнения с фронтом здесь будут некорректными: от футболистов требуется игра, которую питают несколько другие эмоциональные составляющие.

Словом, как ни печально, но, увы, таки логично и ожидаемо для тех из нас, кто способен не только фиксировать, но и осмысливать происходящее. Не только требовать результата, но и понимать, что необходимо для его достижения. Извините за сравнение, но некоторые из нас нынче напоминают нимфоманку, которую непременно нужно удовлетворить каждый раз и полностью. Не считаясь с возможностями мужского организма.

Пик нашей эмоциональной готовности, как и полагалось, был пройден с Уэльсом. Дальше, по большому счету, команда доигрывала. К несчастью, в официальных поединках. И к чести тренера и игроков, они вернулись из Лиги наций со щитом, а не на щите. Пусть и смазав концовку, что всегда особенно неприятно.

В плане зрелищности, игра получилась средней – хуже было только в том же Дублине. Причем, что характерно, подгулял второй тайм: кроме гола Довбика, там, по сути, и смотреть-то больше было не на что. До перерыва было все же как-то веселее, пусть большей частью и не нам с вами.

Наверное, последними теоретически могли вырвать победу ирландцы. Если зачесть эпизод на 88-й минуте, когда Ризнык прервал опасный прострел Робинсона. Хоть и полумомент, но екнуло отчетливо.

Логичной была не только невнятность нашей финальной фразы – целиком закономерен и счет матча: по моим подсчетам и выкладкам команды «наиграли» на очевиднейшие 1:1. К слову, такое торжество логики случилось лишь на финише серии. Несправедливыми смотрелись поражение в Кардиффе и победа в Дублине, а у шотландцев и армян, по-хорошему, мы должны были выиграть с более скромным счетом.

И, внимание, вчера в Лодзи лично мне совершенно некого было отметить и выделить в составах обеих команд. Только если очень сильно захотеть, можно припомнить парочку сэйвов Ризныка да парочку удачных подключений вперед от Миколенко. И разве что по сумме двух игр, в составе Ирландии назову наиболее опасным Найта.

А больше и сказать-то нечего. Но знаете, у меня отчего-то нет ни малейшего желания выражать недовольство и критиковать. Единственный вопрос: почему не вышел на замену Цыганков – один из немногих наших выдумщиков, чего так не хватало на поле? И, как я уже говорил ранее, самый заметный по сумме предыдущих четырех игр. Эмоционально закончился, или пришел его черед заболеть? В другое верить не хочется.

Для меня эти две недели были, как глоток свежего воздуха, как отпуск, взятый из наших страшных будней. И я благодарен всем, кто сделал его возможным, там и здесь. Эти полмесяца я жил от матча к матчу и мог болеть за свою команду, как в уже забытые благополучные времена. Я вновь почувствовал вкус футбола. И самое главное это.

Меня сборная Украины не разочаровала. Скорее наоборот. И хочется верить, что осенью последует не просто продолжение, что у нее есть светлое будущее. А пока приходится возвращаться в наше безвременье – без чемпионата, без еврокубков, и опять без сборной. Очень надеюсь, что пока. Но начало положено, и команда Петракова подтвердила свою состоятельность и продемонстрировала свой потенциал. Пусть даже и уйдя в это лето на минорной ноте.