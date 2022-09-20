Петраков: Я сам принял решение, чтобы Трубин, Сирота и Сикан помогли молодежке

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков на традиционной пресс-конференции поделился ожиданиями от выездного матча Лиги наций против Шотландии.

– РФС призывает, чтобы вас дисквалифицировали за критические высказывания в их адрес. Ваше мнение на этот счет?

– Это федерация, там решают юристы. Я от своих слов не отказываюсь.

– Расскажите о кадровом состоянии, оправился ли от повреждения Миколенко, есть ли какие-то другие проблемы?

– Есть микроповреждения у Миколенко и Коваленко. А так все здоровы. Сейчас они выйдут на тренировку, попробуют, как они себя чувствуют. Дальше будем решать уже завтра. У нас все хорошо, готовимся к игре.

– УЕФА добавил, что на вас наложили определенный денежный штраф. Правда ли это и какого размера штраф?

– Это правда, мне президент (Андрей Павелко – прим.) сказал об этом. Насчет суммы не могу ответить, потому что не знаю.

– УЕФА подтвердил, что россия не будет участвовать в квалификации Евро-2024, но беларусь не отстранена. Как вы к этому относитесь?

– Это решение УЕФА, это руководящий орган, они принимают решения. Я не буду его комментировать. У нас хорошие отношения с УЕФА, они нам очень помогли. И президент Александер Чеферин нам очень помогает, потому не буду комментировать.

– Параллельно с национальной будет играть молодежка. Правильно ли отдавать туда футболистов, которые подходят им по возрасту, нет ли смысла возвращать, если они стали основными в национальной команде?

– Еще в мае я подошел к Анатолию Трубину, а это игрок национальной сборной, подошел и попросил, чтобы он поехал и помог. Меня никто не просил, чтобы он помогал молодежной сборной. Потому что Андрей Пятов должен был сыграть игру, и мы всей командой должны были провести этого игрока. Он очень многое сделал для национальной сборной. Анатолий меня послушал, поехал в молодежку и мы все сделали. Как вы знаете, Пятов против Армении сыграл последний матч за сборную, и мы Андрея провели. Одного из лучших вратарей сборной за время независимости.

Сейчас мне никто не звонил по телефону и не просил, чтобы я футболистов отправил в молодежную сборную. Это Трубин, Сирота и Сикан. Я принял решение, чтобы они уехали и помогли молодежной команде. Но сказал администратору, что если будет форс-мажор, то я заберу кого-нибудь из футболистов, потому что у нас нет виз. В нашей стране идет война, нет визовых центров, есть только в Варшаве. Поэтому мы оформили 32 игрока и с Бущаном произошло то, что вы знаете. Я не мог приехать сюда с двумя вратарями. Выхожу на разминку сейчас, вратарь выбивает ключицу, и я остаюсь без голкиперов? Вы хотите, чтобы надо мной смеялся весь мир? Понимаете, нет виз. Поэтому Анатолий Трубин сейчас в команде. Он сыграет, посмотрим, как это будет.

– Большое количество травм. Не думали ли вернуться к игре с 3 защитниками на эти матчи?

– Спасибо за хороший совет, но мы как-то сами подумаем, как нам играть.