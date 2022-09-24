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Украина 3:0 Армения. Артем Довбик разваливает защиту соперника

Национальная сборная Украины
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Ассист снова у Александра Зубкова

Украина 3:0 Армения. Артем Довбик разваливает защиту соперника

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины забила уже третий гол в матче против Армении в рамках Лиги Наций. Вингеру Александру Зубкову удалось сделать уже третье результативное действие – ассист на Артема Довбика.

Ранее Зубков уже успел забить гол и отдать голевой пас на Александра Тымчика. Всего у украинского вингера теперь пять результативных действий в матчах за сборную.

Для Артема Довбика же этот гол – первый за национальную команду с 14 июня. Тогда он форвард забил сборной Ирландии в матче, который завершился со счетом 1:1.

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В статье: Национальная сборная Украины Лига Наций Артем Довбик Александр Зубков
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