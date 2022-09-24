Украина 3:0 Армения. Артем Довбик разваливает защиту соперника

Сборная Украины забила уже третий гол в матче против Армении в рамках Лиги Наций. Вингеру Александру Зубкову удалось сделать уже третье результативное действие – ассист на Артема Довбика.

Ранее Зубков уже успел забить гол и отдать голевой пас на Александра Тымчика. Всего у украинского вингера теперь пять результативных действий в матчах за сборную.

Для Артема Довбика же этот гол – первый за национальную команду с 14 июня. Тогда он форвард забил сборной Ирландии в матче, который завершился со счетом 1:1.