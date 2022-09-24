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Дубль Артема Довбика. Украина 5:0 Армения

Национальная сборная Украины
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Форвард сравнялся по голам за сборную с Виктором Леоненко – у обоих по 6

Дубль Артема Довбика. Украина 5:0 Армения

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Форвард Артем Довбик забил свой второй гол в сегодняшнем матче Лиги Наций против Армении. Таким образом, у страйкера уже шесть голов за национальную команду.

Помимо Довбика, шесть или более голов за сборную Украины удалось наколотить лишь 22 футболистам. Сегодня Артем сравнялся с Александром Алиевым и Виктором Леоненко.

Помимо дубля в сегодняшнем матче, Довбик также сделал один ассист – на Даниила Игнатенко. Таким образом, в 13 матчах за национальную сборную у Артема шесть голов и два ассиста.

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В статье: Национальная сборная Украины Лига Наций Артем Довбик
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