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Дубль Артема Довбика. Украина 5:0 Армения
Форвард сравнялся по голам за сборную с Виктором Леоненко – у обоих по 6
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард Артем Довбик забил свой второй гол в сегодняшнем матче Лиги Наций против Армении. Таким образом, у страйкера уже шесть голов за национальную команду.
Помимо Довбика, шесть или более голов за сборную Украины удалось наколотить лишь 22 футболистам. Сегодня Артем сравнялся с Александром Алиевым и Виктором Леоненко.
Помимо дубля в сегодняшнем матче, Довбик также сделал один ассист – на Даниила Игнатенко. Таким образом, в 13 матчах за национальную сборную у Артема шесть голов и два ассиста.
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