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Ротань: Де Дзерби и Артета - одни из лучших тренеров мира

Национальная сборная Украины
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Украинский коуч внимательно следит за АПЛ

Ротань: Де Дзерби и Артета - одни из лучших тренеров мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины, главный тренер молодежной сборной Украины и "Александрии" Руслан Ротань высоко оценил работу главного тренера "Брайтона" Роберто де Дзерби.

"Мне нравится его структура, очень нравится его билд-ап. Всегда наблюдаю за его командой, которая сейчас играет в АПЛ.

Мне очень нравится наблюдать сейчас за "Арсеналом". Я тоже хочу учиться и развиваться. Считаю, что это одни из самых лучших тренеров в мире", — сказал Ротань.

Напомним, что до "Брайтона" Де Дзерби работал с "Шахтером". Коуч покинул донецкий клуб после начала широкомасштабного вторжения России в Украину.

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В статье: Руслан Ротань Украина Арсенал (Лондон) Микель Артета Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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Источник:
ТаТоТаке

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