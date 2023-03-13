Ротань: Де Дзерби и Артета - одни из лучших тренеров мира

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины, главный тренер молодежной сборной Украины и "Александрии" Руслан Ротань высоко оценил работу главного тренера "Брайтона" Роберто де Дзерби.

"Мне нравится его структура, очень нравится его билд-ап. Всегда наблюдаю за его командой, которая сейчас играет в АПЛ .

Мне очень нравится наблюдать сейчас за "Арсеналом". Я тоже хочу учиться и развиваться. Считаю, что это одни из самых лучших тренеров в мире", — сказал Ротань.