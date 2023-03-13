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Ротань: Де Дзерби и Артета - одни из лучших тренеров мира
Украинский коуч внимательно следит за АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины, главный тренер молодежной сборной Украины и "Александрии" Руслан Ротань высоко оценил работу главного тренера "Брайтона" Роберто де Дзерби.
"Мне нравится его структура, очень нравится его билд-ап. Всегда наблюдаю за его командой, которая сейчас играет в
АПЛ.
Мне очень нравится наблюдать сейчас за "Арсеналом". Я тоже хочу учиться и развиваться. Считаю, что это одни из самых лучших тренеров в мире", — сказал Ротань.
Напомним, что до "Брайтона" Де Дзерби работал с "Шахтером". Коуч покинул донецкий клуб после начала широкомасштабного вторжения России в Украину.
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