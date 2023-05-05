Началась продажа билетов на товарищеский матч Германия - Украина

5 мая стартовали продажи билетов на контрольный матч между сборными Германии и Украины, который состоится 12 июня на стадионе "Везерштадион" в Бремене.

Для Германии это будет 1000-й матч в истории сборной. Немецкий футбольный союз решил сделать матч благотворительным, а собранные по продаже билетов средства отправить в фонд DFB.

Процедура приобретения билета:

— перейдите по ссылке для выбора и покупки билета;

— один болельщик может купить до шести билетов;

— после перехода в корзину болельщику предлагается зарегистрироваться на сайте для завершения покупки билетов;

— на купленных билетах отображается имя одного заказчика;

— билеты приходят на зарегистрированную электронную почту;

— для входа на стадион необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Стоимость билета: фан-сектор – 25 евро, места с ограниченным обзором – 18 евро.

Обратите внимание, что для детей и новорожденных также необходимо покупать билеты.

После покупки билета проверьте электронную почту и обязательно распечатайте билет перед игрой для входа на стадион.