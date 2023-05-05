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Национальная сборная Украины

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Началась продажа билетов на товарищеский матч Германия - Украина

Национальная сборная Украины
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Цена билетов - 18 и 25 евро

Началась продажа билетов на товарищеский матч Германия - Украина

Новина українською

5 мая стартовали продажи билетов на контрольный матч между сборными Германии и Украины, который состоится 12 июня на стадионе "Везерштадион" в Бремене.

Для Германии это будет 1000-й матч в истории сборной. Немецкий футбольный союз решил сделать матч благотворительным, а собранные по продаже билетов средства отправить в фонд DFB.

Процедура приобретения билета:

перейдите по ссылке для выбора и покупки билета;

— один болельщик может купить до шести билетов;

— после перехода в корзину болельщику предлагается зарегистрироваться на сайте для завершения покупки билетов;

— на купленных билетах отображается имя одного заказчика;

— билеты приходят на зарегистрированную электронную почту;

— для входа на стадион необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Стоимость билета: фан-сектор – 25 евро, места с ограниченным обзором – 18 евро.

Обратите внимание, что для детей и новорожденных также необходимо покупать билеты.

После покупки билета проверьте электронную почту и обязательно распечатайте билет перед игрой для входа на стадион.

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В статье: Украина Германия
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Источник:
УАФ

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