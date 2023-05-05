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Началась продажа билетов на товарищеский матч Германия - Украина
Цена билетов - 18 и 25 евро
5 мая стартовали продажи билетов на контрольный матч между сборными Германии и Украины, который состоится 12 июня на стадионе "Везерштадион" в Бремене.
Для Германии это будет 1000-й матч в истории сборной. Немецкий футбольный союз решил сделать матч благотворительным, а собранные по продаже билетов средства отправить в фонд DFB.
Процедура приобретения билета:
— перейдите по ссылке для выбора и покупки билета;
— один болельщик может купить до шести билетов;
— после перехода в корзину болельщику предлагается зарегистрироваться на сайте для завершения покупки билетов;
— на купленных билетах отображается имя одного заказчика;
— билеты приходят на зарегистрированную электронную почту;
— для входа на стадион необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Стоимость билета: фан-сектор – 25 евро, места с ограниченным обзором – 18 евро.
Обратите внимание, что для детей и новорожденных также необходимо покупать билеты.
После покупки билета проверьте электронную почту и обязательно распечатайте билет перед игрой для входа на стадион.
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