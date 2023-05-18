Сборная Украины: 30 лет побед. Полная статистика результатов

Ровно 30 лет назад, 18 мая 1993 года, сборная Украины по футболу отпраздновала первую в своей истории победу. Команда, возглавляемая Олегом Базилевичем, по волевому переиграла в Вильнюсе в товарищеском матче хозяев-литовцев. Голами у "сине-желтых" тогда отметились Виктор Леоненко и Дмитрий Михайленко. С тех пор наша сборная одержала 134 победы, из них 80 – в официальных поединках и 54 – в товарищеских.

А мы подобрали к юбилею подборку интересных статистических фактов.

За прошедшие 30 лет украинцы обыгрывали сборные 56 стран. Чаще всего побежденными оказывались сборные Армении и Литвы (по 7 раз), Грузии (6), Албании, Беларуси, Люксембурга и Эстонии (по 5). А вот список остальных наших "скальпов":

Норвегия, Сербия, Казахстан, Андорра – по 4 победы.

Швеция, Польша, Болгария, Словакия, Северная Македония, Молдавия, США, Сев. Ирландия, Финляндия – по 3.

Португалия, Греция, Турция, Чехия, Шотландия, Румыния, Израиль, Югославия, Кипр, Косово, Япония, Латвия, Сан-Марино, Узбекистан, Фарерские острова – по 2.

Англия, Испания, Франция, Хорватия, Дания, Ирландия, Исландия, Австрия, Швейцария, Уэльс, Словения, Босния, Черногория, Азербайджан, Коста-Рика, Ливия, Нигер, Россия, Саудовская Аравия, Тунис, Чили – по 1.

Самым урожайным на победы для украинской сборной стал последний предвоенный год, 2013-й, когда команда с Михаилом Фоменко на тренерском мостике одержала 9 побед, в том числе семь сухих. На одну викторию меньше "сине-желтые" отпраздновали в 2006 году с Олегом Блохиным, по 7 – в 2016-м и 2019-м.

Если брать по месяцам, то чаще всего наши побеждали в июне и октябре – по 29 раз. То есть, уже в ближайших матчах у сборной есть шанс округлить третий десяток июньских выигрышей, а при оптимальном раскладе – и "откупорить" четвертый.

Больше всего тренерских побед (28) значатся в послужном списке у Олега Блохина (2004-2007 и 2011-2012). 25 победных матчей "сине-желтые" сыграли под руководством Андрея Шевченко (2016-2021), 24 – при каденции Михаила Фоменко (2013-2016).

Самая ранняя победа в календарном году была одержана 6 февраля 2013-го. Тогда "сине-желтые" в испанской Севилье обыграли в спарринге норвежцев (2:0) благодаря голам Николая Морозюка и Андрея Ярмоленко. Кстати, тот матч стал тренерским дебютом Михаила Фоменко у руля сборной. Что касается самой "поздней" виктории, то она случилась 19 ноября 2008-го. И по иронии судьбы – тоже в товарищеском матче с той же Норвегией. Поединок, проходивший на "Днепр-Арене", завершился минимальной победой хозяев (1:0), единственный гол с пенальти забил Евгений Селезнев (то был его дебютный мяч за национальную команду).

В активе сборной Украины 15 волевых побед, из них три – над Литвой, и по две – в поединках с Румынией и Арменией. Особо стоить отметить викторию, одержанную над армянами в октябре 2000-го в отборе на ЧМ-2002. По ходу матча в Ереване "сине-желтые" проигрывали в два мяча, но благодаря голу Андрея Гусина и дублю Андрея Шевченко, совершили камбек – 3:2.

Чаще всего (39 раз) украинцы побеждали своих оппонентов со счетом 1:0. Также в топ-3 наиболее популярных результатов – итоговые 2:0 (26 случаев) и 2:1 (25). В целом же, более половины всех побед "сине-желтых" (72 из 134) были одержаны с преимуществом в один мяч.

Что касается крупных побед, то их на сегодняшний день набралось 29. То есть и здесь украинцы вплотную подобрались к круглой отметке, которую могут покорить уже в июне. Самые крупные разгромы "сине-желтые" учинили "карликам" из Сан-Марино в отборе на ЧМ-2014 – 9:0 дома и 8:0 в гостях. Еще два матча наши завершали с "теннисным сухарем" 6:0. Так были разбиты Азербайджан в товарищеской игре 2006 года и Андорра в квалификации на ЧМ-2010.

Победными для сборной Украины чаще всего становили голы Андрея Ярмоленко – в 16 матчах. 14 раз викторию "сине-желтым" приносили точные удары Андрея Шевченко. В семи поединках победные мячи забивал Сергей Ребров, в шести – Сергей Назаренко. А вот список тех, кто делал это как минимум дважды: