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УАФ хочет заиграть за сборную Украины англичанина с украинским паспортом
Над этим работает УАФ и комитет сборных
фото - Getty Images
В УАФ снова рассматривают вариант с приглашением защитника "Вулверхэмптона" Макса Килмена в сборную Украины.
"Сейчас в УАФ, в частности в комитете сборных, снова вернулись к этой теме.
Я так думаю, что тренерский состав будет немного изучать Килмена как футболиста и параллельно наши функционеры будут обращаться в футбольные инстанции, чтобы еще раз получить какое-то подтверждение, что Килмен уже все.
Была информация, что "Наполи" предлагал "Вулверхэмптону" 35 миллионов евро за него. Мне кажется, если не последний клуб Серии предлагает за него 35 миллионов, то игрок того стоит", — сказал Спиваковский в эфире программы "ТаТоТаке".
Напомним, у Килмена есть украинские корни. Ранее сообщалось, что он не сможет сыграть за сборную Украины, так как был заигран за национальную команды Англии по футзалу.
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