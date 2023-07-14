УАФ хочет заиграть за сборную Украины англичанина с украинским паспортом

В УАФ снова рассматривают вариант с приглашением защитника "Вулверхэмптона" Макса Килмена в сборную Украины.

"Сейчас в УАФ, в частности в комитете сборных, снова вернулись к этой теме.

Я так думаю, что тренерский состав будет немного изучать Килмена как футболиста и параллельно наши функционеры будут обращаться в футбольные инстанции, чтобы еще раз получить какое-то подтверждение, что Килмен уже все.

Была информация, что "Наполи" предлагал "Вулверхэмптону" 35 миллионов евро за него. Мне кажется, если не последний клуб Серии предлагает за него 35 миллионов, то игрок того стоит", — сказал Спиваковский в эфире программы "ТаТоТаке".