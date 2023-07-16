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Ребров: Макс Килман - кандидат в сборную Украины
Сергей Станиславович о возможности Макса выступать за украинскую сборную
Фото: twitter.com/wolves
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал возможное получение украинского футбольного гражданства защитника "Вулверхэмптона" Макса Килмана.
- Сергей Станиславович, Макс Килман рассматривается сборной Украины?
- Да, Килман ‒ это кандидат (прим. - в сборную Украины по футболу). Но у нас в сборной много достойных кандидатов на позицию центрального защитника.
- Насколько реально Килмана натурализовать для Украины?
- Я не юрист, и не могу оценить, как скоро у него будет возможность играть за команду.
- Килман говорил, что бывший тренер сборной Андрей Шевченко пытался оформить его гражданство.
- Очень хорошо, если Шевченко этим занимается.
- Макс вписался бы в нашу сборную команду?
- У нас много сильных кандидатов, некоторые из них уже сейчас хорошо играют в Европе. Никто из тренеров не откажется от хорошего игрока. Про Килмана давайте поговорим после того, как он получит гражданство. Он выступал за английскую сборную по мини-футболу.
- А вы принимаете участие в этом вопросе?
- Нет, Килмана я начну рассматривать не раньше, чем он получит украинское футбольное гражданство. Возможно, в УАФ знают, как двигается этот вопрос.
26-летний Килман - воспитанник лондонского "Фулхэма". Родители Макса - выходцы из Украины.
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