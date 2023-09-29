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Стартовала продажа билетов на матч Украина - Северная Македония. Цена - от 480 грн
Матч пройдет в Праге
uaf.ua
Стартовала продажа билетов на матч квалификации Евро-2024
Билеты можно приобрести только по ссылке на сайте Enigoo.
Для этого необходимо:
- выбрать категорию билета (стоимость билетов стартует от 300 чешских крон (480 грн));
- выбрать количество билетов (один болельщик может приобрести до четырех билетов);
- латиницей внести все необходимые корректные данные каждого владельца билета;
- Выполнить оплату.
Билеты поступят на указанный заказчиком электронный адрес. Их можно распечатать в формате А4 или загрузить на мобильный телефон.
Все билеты именные. Вход на стадион будет осуществляться сверкой билета и документа каждого лица.
Детям до двух лет вход на стадион запрещен! Дети ростом до 110 см имеют право на свободный вход на стадион без отдельного места на трибуне, для детей более высокого роста необходимо иметь билеты.
Ворота стадиона откроются за два часа до начала матча.
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