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Коноплянка: Мечтаю сыграть за сборную Украины на Евро. Для этого и перешел в Клуж
Последний раз Коноплянка играл за сборную Украины в марте
Getty Images / Global Images Ukraine
33-летний украинский вингер ЧФР Евгений Коноплянка высказал надежду сыграть за
– Теперь понимаю, что каждый матч в сборной был важным. Даже сейчас хотел бы сыграть против любой сборной, готовый провести на поле хоть 100 минут. Неважно, товарищеский матч или нет. Хочу вернуться и снова почувствовать это. Честно, не знаю сколько матчей провел за сборную. 80 или около того.
– 87.
– 87? Всегда буду помнить их.
– Помнишь первый гол за сборную?
- Румынии? Правда? Похоже, во Львове, тогда победили 3:2. Никогда не задумывался, кому и сколько забил. Теперь вспомнил, что тогда было 3:2 во Львове, тренером был Маркевич.
– Мечтаешь сыграть за сборную на Евро?
– Да. Именно для этого перешел в ЧФР. Начал играть, надеюсь забивать или отдавать голевые, помогать команде, больше играть, чтобы вернуться в сборную.
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