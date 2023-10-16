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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Коноплянка: Мечтаю сыграть за сборную Украины на Евро. Для этого и перешел в Клуж

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Последний раз Коноплянка играл за сборную Украины в марте

Коноплянка: Мечтаю сыграть за сборную Украины на Евро. Для этого и перешел в Клуж

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

33-летний украинский вингер ЧФР Евгений Коноплянка высказал надежду сыграть за сборную Украины на Евро-2024.

– Теперь понимаю, что каждый матч в сборной был важным. Даже сейчас хотел бы сыграть против любой сборной, готовый провести на поле хоть 100 минут. Неважно, товарищеский матч или нет. Хочу вернуться и снова почувствовать это. Честно, не знаю сколько матчей провел за сборную. 80 или около того.

– 87.

– 87? Всегда буду помнить их.

– Помнишь первый гол за сборную?

- Румынии? Правда? Похоже, во Львове, тогда победили 3:2. Никогда не задумывался, кому и сколько забил. Теперь вспомнил, что тогда было 3:2 во Львове, тренером был Маркевич.

– Мечтаешь сыграть за сборную на Евро?

– Да. Именно для этого перешел в ЧФР. Начал играть, надеюсь забивать или отдавать голевые, помогать команде, больше играть, чтобы вернуться в сборную.

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В статье: Евгений Коноплянка Украина ЧФР
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Источник:
primasport

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