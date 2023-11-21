Буряк: После матча с Италией сборную Украины будут считать фаворитом в плей-офф

Экс-футболист и тренер "Динамо" Леонид Буряк высказался о матче отбора Евро-2024 Украина – Италия (0:0).

– После перерыва соперник, как показалось, нарушил в своей штрафной площадке правила против Мудрика – там был пенальти?

– Рефери решили VAR не смотреть, значит, не сомневались в том, что фола не было. Вообще считаю, что арбитр отсудил нормально. Да, в эпизоде с падением Мудрика, возможно, сработал фактор Италии – в ворота менее именитой команды в таком случае "точку" могли бы поставить… Но ведь это Италия, и как можно было допустить такое, чтобы итальянцы на Евро не поехали…

– На что сборная Украины может рассчитывать в плей-офф за выход на Евро-2024?

- Насколько я помню, в соперники нам могут попасться такие команды, как Босния и Герцеговина, Израиль… Отмечу, что все сборные ныне умеют играть. Вспомните только, как Грузия против Испании на выезде действовала качественно. Конечно, боснийцы и израильтяне – это не итальянцы, но и против них играть с позиции силы не получится. После такого футбола, как в матче с Италией, сборную Украины будут считать фаворитом в плей-офф. Несмотря на то, что мы не получили прямой путевки на Евро, отбор завершили позитивно, и это нужно сохранить на весну. Главное, не повторить ошибок предыдущих таких вот матчей на выбывание, когда мы вылетали от той же Словении.