Чеферин пообщался с Зеленским и пожелал сборной Украины удачи в плей-офф отбора на Евро-2024

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом УЕФА Александером Чеферином, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Президент УЕФА Александер Чеферин и президент Украины Владимир Зеленский в эти выходные провели телефонный разговор, обменявшись взглядами на актуальные геополитические и спортивные вопросы.

Президент УЕФА выразил непреклонную поддержку и восхищение Украиной и мужеством ее народа в эти трудные времена и выразил надежду на скорое и мирное решение, которое принесет Украине стабильность и процветание.

Он также пожелал удачи сборной Украины в ее предстоящих матчах плей-офф за выход на ЕВРО-2024. Господин Зеленский выразил благодарность УЕФА за содействие миру, толерантности и честности через свои соревнования и поддержку, которую оказывает руководящий орган европейского футбола Украине с начала конфликта", - говорится в заявлении УЕФА.