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Чеферин пообщался с Зеленским и пожелал сборной Украины удачи в плей-офф отбора на Евро-2024

Национальная сборная Украины
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Президент УЕФА выразил непреклонную поддержку Украине

Чеферин пообщался с Зеленским и пожелал сборной Украины удачи в плей-офф отбора на Евро-2024

president.gov.ua

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом УЕФА Александером Чеферином, сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Президент УЕФА Александер Чеферин и президент Украины Владимир Зеленский в эти выходные провели телефонный разговор, обменявшись взглядами на актуальные геополитические и спортивные вопросы.

Президент УЕФА выразил непреклонную поддержку и восхищение Украиной и мужеством ее народа в эти трудные времена и выразил надежду на скорое и мирное решение, которое принесет Украине стабильность и процветание.

Он также пожелал удачи сборной Украины в ее предстоящих матчах плей-офф за выход на ЕВРО-2024. Господин Зеленский выразил благодарность УЕФА за содействие миру, толерантности и честности через свои соревнования и поддержку, которую оказывает руководящий орган европейского футбола Украине с начала конфликта", - говорится в заявлении УЕФА.

Напомним, что в первом стыковом матче Украина на выезде сыграет с Боснией и Герцеговиной, а в случае победы над боснийцами встретится с победителем пары Израиль – Исландия.

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УЕФА Александер Чеферин Владимир Зеленский
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Михаил Черныш
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