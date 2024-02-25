Цыганык: У Реброва задача - построить на многие годы не только национальную сборную, а целый институт сборных

Украинский спортивный журналист, комментатор и телеведущий Игорь Цыганык для Sport-Express.ua, поделился мыслями о том, как происходит работа Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины.

А какой будет наша сборная под руководством Реброва? Как вам подход к подбору основного состава главной команды нашей страны?

Ребров сделал очень хорошее дело в течение одного года. Он пришел в команду, застал смену поколений, но все равно понемногу делает результат. У него уже совсем другие футболисты становятся лидерами, чем было раньше. Он формирует команду.

Будут новые лица, уверен. Мы все сейчас сосредоточены на результате, но поставь на Мудрике пенальти, так мы бы были уже на ЧЕ. Тогда бы главная задача была бы другой. Проблему с предубеждением к Украине следует решать. Мне тогда очень не понравилось судейство в матче против Италии. Очень не хочется, чтобы предубеждение было в матчах против Боснии и Герцеговины.

У Реброва задача - построить на много лет не только национальную сборную, а целый институт сборных. То есть, сделать определенную вертикаль одинакового подхода к подбору футболистов под сборную. Речь об объективности их попадания в сборную в частности. Если ему удастся это сделать, то это будет огромный шаг на многие годы, который позволит себя спокойно чувствовать и прыгнуть на плюс одну лестницу выше в борьбе за высшие места в континентальном соперничестве. Кроме того, если он сможет сделать результат, то это вообще будет феноменально.

Я буду болеть. Очень хочу, чтобы мы попали на ЧЕ. Это важно для страны, болельщиков и просто людей, которые воюют.

Не было ли странным для вас, что у Реброва осенью было 4 правоногих центральных защитника и ни одного левоногого?

Объективность вызова футболистов в национальную сборную должна быть понятна. Главная команда - это вершина, куда должны попадать сильнейшие футболисты. Я считаю, что такие решения о вызове или наоборот, - надо объяснять. Даниил Бескоровайный заслужил своей игрой того, чтобы быть кандидатом в национальную сборную.

Как оправдание для Реброва - то, что вводить новых футболистов надо тогда, когда есть запас по результату. То есть, чтобы он не очень тяготел или давил на игроков. Возможно, что в матче Лиги наций мы увидим много новых футболистов. Каждая игра Реброва была за результат. Там нужен был именно стопроцентный результат, иначе можно было просто провалиться. Это касается матчей с Мальтой, Северной Македонией и Италией. Эти игры могли обрезать наши шансы поехать на ЧЕ. К счастью, шансы были и остаются сейчас. Результат могут давать только те, кто имеет большой опыт. Молодой может просто растеряться в один момент. Такое было и не один раз. Где-то он со страхом относится к изменениям в составе.

Я вижу в его команде Гуцуляка, Рубчинского, Бражка и Сарапия также. Опять же, думаю, что в Лиге наций он начнет делать состав, если удастся попасть на ЧЕ. А может, что и во время подготовки к ЧЕ появятся новые фамилии.