Федецкий: Не думаю, что замены Реброва были "чтобы спасти игру", это были тонкие технические моменты

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о победе нашей команды над Боснией и Гецеговиной в плей-офф матче отбора Евро-2024 (2:1).

– Ваши впечатления от игры и результата против Боснии и Герцеговины?

– Нервная игра, конечно. Результат – скажу так, я угадал, говорил, что будет 2:1 в нашу пользу, но, конечно, этого надо было ожидать. Мы понимаем, что балканские сборные, тем более когда они забивают первый мяч, то потом используют все возможные методы: и задержки времени, и игра по результату, чтобы засушить матч. Но ребята молодцы, справились.

Конечно, было непростое психологическое моральное давление, потому что многое было на кону поставлено в этом матче. Но молодцы, Ребров угадал с заменами, в нужный момент выпустил футболистов, особенно это касается Яремчука, который и гол забил, и голевую передачу отдал. Я не думаю, что это было "чтобы спасти", это были тонкие технические моменты – мы играли на острие с двумя однотипными форвардами, оба отличились.

– Чего, по Вашему мнению, не хватало нашей команде для того, чтобы убедительнее играть?

– У вас, журналистов, немного отличается понятие "более убедительная игра". Когда ты не профессиональный футболист, то не можешь понять, как это происходит непосредственно. Мы видим по настройкам, что команда была настроена психологически, матч был непростой. И это балканская сборная, это непростая команда. Конечно, когда забиваешь первым, игра складывается совсем по-другому. А так – где-то было поставлено на кон в этом матче, чего будет стоить неудача. Нам нужно было обязательно побеждать. Конечно, играли в этом плане осторожно, было психологическое давление на результат.

Ясно, что хотелось более яркой игры. Чтобы Украина играла увереннее, больше создавала голевых моментов. Но есть такие матчи, где надо отталкиваться от того, как играет соперник. Вчера, наверное, где-то играли осторожнее, и где-то боснийцы навязали присущий им стиль игры. Они играли в такой спокойный футбол, старались перемещаться спокойно. Конечно, нам надо было включить чуть больше скорости, если бы забили раньше, игра сложилась бы совсем по-другому. Но ребята молодцы, что не опустили руки, бились до конца, верили в результат, думаю, не только футболисты, но и вся Украина, и достигли его.

– Какие у Вас ожидания от матча с Исландией, возможно, прогноз?

– Это финал. В финале нас устроит только один результат. Хочется, чтобы наша сборная попала на Евро, ведь она этого заслуживает. И понимаем, что это гораздо более сложный соперник, чем Босния и Герцеговина. Исландцы, я думаю, – это не та команда, которая будет наглухо закрываться на своей половине поля. Они также любят и умеют играть в футбол. Поэтому с ней нам будет проще играть, ведь и исландцам надо будет атаковать, и нам нужно будет думать о голах и победе. Поэтому футбол будет более открытым. Да, ответственность всего матча не меньше, а, вероятно, еще больше, но игра, я уверен, будет выглядеть совсем по-другому.