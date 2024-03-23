Гуцуляк: В атаке стало легче, и мы этим воспользовались

Дебютант сборной Украины Алексей Гуцуляк поделился своим мнением о матче с Боснией и Герцеговиной.

"Матч был тяжелым, и в такую игру всегда сложно входить, но чтобы сказать, что я слишком волновался, нет. Хорошо, что результат все-таки в нашу пользу. Сначала хозяева построили мощные оборонительные линии, но, когда я вышел на поле, считаю, что они уже немного устали. В атаке стало легче, и мы этим пользовались. Я появился на своей позиции справа, а потом сместился в центр. Установка от Реброва была проста – выиграть матч. Что-то у меня получалось, что-то нет, но думаю, все же помог команде. Хорошо, что мы забили два быстрых мяча", — сказал Алексей Гуцуляк.