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Гуцуляк: В атаке стало легче, и мы этим воспользовались
О победе над Боснией и Герцеговиной
Фото: СК Дніпро-1
Дебютант сборной Украины Алексей Гуцуляк поделился своим мнением о матче с Боснией и Герцеговиной.
"Матч был тяжелым, и в такую игру всегда сложно входить, но чтобы сказать, что я слишком волновался, нет. Хорошо, что результат все-таки в нашу пользу. Сначала хозяева построили мощные оборонительные линии, но, когда я вышел на поле, считаю, что они уже немного устали. В атаке стало легче, и мы этим пользовались. Я появился на своей позиции справа, а потом сместился в центр. Установка от Реброва была проста – выиграть матч. Что-то у меня получалось, что-то нет, но думаю, все же помог команде. Хорошо, что мы забили два быстрых мяча", — сказал Алексей Гуцуляк.
Напомним, финальный матч плей-офф отбора Евро-2024 между сборными Украины и Исландии состоится 26 марта.
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