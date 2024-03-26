Таловеров: В сборной Украины нет такого, что кто-то расстроен, если не играет, потому что мы – один коллектив

Защитник сборной Украины Максим Таловеров поделился впечатлениями от своего дебюта за сборную в матче против Боснии и Герцеговины (2:1).

– Ты, можно сказать, стал полноценным игроком сборной.

– Для меня это очень важно. Вызов – это мечта каждого ребенка. Следующий шаг – это дебют. Как уже говорил, был самым счастливым человеком в тот вечер. Следующий день – тоже, но уже забыл об этом, потому что через несколько дней очень важный матч, каждый думает только о нем.

– Ты сыграл мало времени, но все же главный тренер дал тебе конкретно какие-то задачи?

– Да, конечно. Моя задача была – выигрывать борьбу и помогать ребятам страховать, чтобы мы страховали друг друга. Считаю, что справились. Волноваться не было времени, это правда, потому что это было очень быстро. Действительно был очень счастлив.

– По степени ответственности можно ли это с чем-то сопоставить?

– Конечно, когда ты играешь с самого начала, у тебя больше времени и когда ты выходишь дебютируешь за сборную… Каждый понимает, когда идет на поле, что это решающий матч, и пытается показать лучшего себя в команде.

Мне очень приятно, что команда поддержала. Эти 8 минут я ощущал такую поддержку. После каждой борьбы каждый хвалил, говорил какие-то добрые слова и подсказывал. Это, я считаю, самое главное для футболиста, вышедшего на поле на замену.

– Дебют был в победной игре, это очень важно. Теперь следующий шаг – побороться за выход в стартовом составе?

– Ты такие вопросы задаешь. Естественно, это следующая цель на будущее. Это решение тренера. Как говорил Трубин, мы это очень уважаем, каждый игрок.

Я очень рад, что в команде нет того, что кто-то расстроен, что не играет или еще что-то, потому что мы – один коллектив, у нас очень хорошая атмосфера внутри, каждый поддерживает.

Возможно, у тебя есть кадры со скамейки, как мы все праздновали 1-й и 2-й гол, потом победу. Это супер, когда такая атмосфера. Это показывает, что мы одна команда.