Шевченко: Ребров принял сборную Украины в очень сложный момент и полностью изменил ее

Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал выход сборной Украины в финальную часть Евро-2024 после победы в финале плей-офф квалификации над Исландией (2:1).

Это были очень сложные для нашей сборной матчи. Мы понимаем, что в таких поединках, когда ты допускаешь какую-то ошибку, она может стоить очень дорого. Поэтому во встрече с Исландией была заметна определенная нервозность. А вот во втором тайме, когда мы уже начали хорошо контролировать мяч, ребята нашли нить игры.

"Я еще раз хочу поблагодарить ВСУ - наших ребят и девушек, которые дают нам эту возможность играть в футбол для нашей страны, для наших болельщиков. Хочу поблагодарить Президента Украины за постоянную поддержку команды. Хочу поблагодарить каждого болельщика, каждого человека, который болеет за футбол, за нашу страну.

Затем был очень классный гол Цыганкова, которого нам сильно не хватало в первом матче, с Боснией и Герцеговиной, ведь он набрал хорошую форму. И второй мяч Мудрика был очень зрелищным. Я рад, что он начинает набирать обороты. Будем ждать сейчас лучшего, что Михаил сможет показать на Евро.

Я думаю, что не во всех поединках удается забивать, но обязательно играть в них с отдачей - особенно в таких важных. И в матче с Исландией ребята это продемонстрировали. У нас была стопроцентная вера в них, в тренерский штаб.

Сергей Ребров проделал просто невероятную работу, ведь он принял команду в очень сложный момент. Он полностью изменил ее, у сборной появился удивительно крепкий характер. Даже когда мы уступали - 0:1, было понятно, что команда не сломается, а будет бороться до конца. В этом сезоне мы увидели очень много камбэков, и это хороший момент. Мы верили в нашу победу, верили в нас. У нас очень талантливые люди, которые смогут преодолеть все", - сказал Шевченко.