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"Уверен на сто процентов". Иностранный тренер команды УПЛ дал оптимистичный прогноз на выступление Украины на Евро-2024
Считает, что должны выходить из группы
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Выход сборной Украины победителем из двух дуэлей плей-офф квалификации Евро-2024 – полуфинала с Боснией и Герцоговиной и финала с Исландией не оставил равнодушным никого. Это достижение вызвало бурную реакцию у всех представителей футбольного сообщества нашей страны, в том числе и владельцев иностранных паспортов. Своими эмоциями с корреспондентом UA-Футбол поделился нынешний главный тренер "Миная" серб Желько Любенович, не скрывающий своей любви к Украине.
– Ой, вы даже не представляете, как я рад завоеванию сборной Украины путевки на этот футбольный турнир! – не скрывая эмоций, сказал рулевой закарпатской команды. - Смотря оба матча – с боснийцами и исландцами, я так переживал, что восприятие этого достижения команды Сергея Реброва было особенным. Для страны и всего украинского футбола это очень важное событие. На мой взгляд, Украина на чемпионате Европы сможет выйти из группы. Уверен в этом на сто процентов!
Напомним, что в группе Евро-2024 Украина сыграет с Бельгией, Словакией и Румынией. Турнир пройдет в июне - июле.
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