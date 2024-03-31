  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. "Уверен на сто процентов". Иностранный тренер команды УПЛ дал оптимистичный прогноз на выступление Украины на Евро-2024
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Уверен на сто процентов". Иностранный тренер команды УПЛ дал оптимистичный прогноз на выступление Украины на Евро-2024

Национальная сборная Украины

Считает, что должны выходить из группы

"Уверен на сто процентов". Иностранный тренер команды УПЛ дал оптимистичный прогноз на выступление Украины на Евро-2024

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Выход сборной Украины победителем из двух дуэлей плей-офф квалификации Евро-2024 – полуфинала с Боснией и Герцоговиной и финала с Исландией не оставил равнодушным никого. Это достижение вызвало бурную реакцию у всех представителей футбольного сообщества нашей страны, в том числе и владельцев иностранных паспортов. Своими эмоциями с корреспондентом UA-Футбол поделился нынешний главный тренер "Миная" серб Желько Любенович, не скрывающий своей любви к Украине.

– Ой, вы даже не представляете, как я рад завоеванию сборной Украины путевки на этот футбольный турнир! – не скрывая эмоций, сказал рулевой закарпатской команды. - Смотря оба матча – с боснийцами и исландцами, я так переживал, что восприятие этого достижения команды Сергея Реброва было особенным. Для страны и всего украинского футбола это очень важное событие. На мой взгляд, Украина на чемпионате Европы сможет выйти из группы. Уверен в этом на сто процентов!

Напомним, что в группе Евро-2024 Украина сыграет с Бельгией, Словакией и Румынией. Турнир пройдет в июне - июле.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Бражко: Похожие упражнения, которые сейчас есть в сборной Украины, были у нас в академии Динамо
yellow-arrow
Бражко – о выходе на Евро-2024: Проснувшись в первый день, думал, что это сон
yellow-arrow
Дер-Класикер, Забарный vs Миколенко, Артета vs Пеп. Расписание футбола на 25 – 31 марта
Желько Любенович Украина отбор на Евро-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости